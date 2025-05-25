إنقاذ أكثر من 500 مهاجر قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية

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وأُنقذ 280 شخصا السبت بينهم 13 قاصرا في خمس عمليات إنقاذ منفصلة، بحسب بيان صدر الأحد. وجرت أربع من هذه العمليات قبالة جزيرة غافدوس الصغيرة، جنوب جزيرة كريت في شرق . أعلن اليونانيون، الأحد، إنقاذ أكثر من 500 مهاجر في الأيام الأخيرة معظمهم من الرجال قبالة كريت ونقلهم سالمين إلى مراكز استقبال.وأُنقذ 280 شخصا السبت بينهم 13 قاصرا في خمس عمليات إنقاذ منفصلة، بحسب بيان صدر الأحد. وجرت أربع من هذه العمليات قبالة جزيرة غافدوس الصغيرة، جنوب جزيرة كريت في شرق .

أما العملية الخامسة فشملت 53 شخصا نزلوا من قارب مطاطي في ديسكوس في جنوب جزيرة كريت السبت. وأفاد هؤلاء المهاجرون بأنهم غادروا في اتجاه صباح الجمعة، ودفعوا "ما بين 150 و200 ألف جنيه " (2600 و3500 يورو)، ومعهم شاب يبلغ 24 عاما، اشتُبه في تورطه في تهريبهم وأوقف وقُدّم للمحاكمة.



وأُنقذ الجمعة 263 شخصا، بينهم عشرة قاصرين، في خمس عمليات مختلفة في المنطقة نفسها.



وأبحر معظمهم من مدينة طبرق متوجهين إلى اليونان.



وأكد خفر السواحل تقديم ثلاثة سودانيين تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما، ومصريَّين لم يُكشف عمرهما، للمحاكمة للاشتباه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة.



وأكدت السلطات أن غالبية من أُنقذوا من السودانيين والمصريين والبنغلادشيين على حد قولهم.



وتُعد اليونان إحدى البوابات الأوروبية الرئيسية التي يقصدها الفارون من الحرب والفقر وخصوصا من وأفريقيا والشرق الأوسط.



وبالإضافة إلى الممر المعتاد بين السواحل الغربية والجزر اليونانية القريبة في بحر إيجه (شرقا)، أصبح المهاجرون يسلكون طريقا جديدا بنحو متزايد في السنوات الأخيرة ويمر في جنوب جزيرة كريت، مقابل ليبيا ومصر.