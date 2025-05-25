Advertisement

عربي-دولي

في زيارة عاجلة.. وزيرة الأمن الداخلي الأميركية في اسرائيل

Lebanon 24
25-05-2025 | 13:32
A-
A+
Doc-P-1365819-638838020654911369.jpg
Doc-P-1365819-638838020654911369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في أعقاب مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية خارج المتحف اليهودي بالكابيتول في واشنطن العاصمة، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إلى إسرائيل في زيارة عاجلة.
Advertisement

ومن المتوقع أن تصل نويم إلى إسرائيل، مساء الأحد، وستلتقي لاحقًا برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. ويوم الاثنين، ستجتمتع نويم مع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، وفقا لصحيفة "إسرائيل هيوم".
وفي فعالية خارج المتحف اليهودي بالكابيتول، قام المهاجم، إلياس رودريغيز، بقتل يارون ليشينسكي وسارة ميلغروم، ووجهت إلى رودريغيز، البالغ من العمر 31 عامًا والمقيم في شيكاغو، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وكشفت لائحة الاتهام تفاصيل إطلاق النار، حيث اقترب رودريغيز من الزوجين، وأطلق النار عليهما بمسدس من الخلف. وبعد أن سقطا أرضًا، أكد مقتلهما بإطلاق النار عليهما عدة مرات، حيث أُطلق النار مجددًا على ميلغروم، التي حاولت الزحف بعيدًا، أثناء محاولتها الجلوس.
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: وزيرة الأمن الداخلي الأميركية تزور إسرائيل الليلة بطلب من ترامب
lebanon 24
26/05/2025 00:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان: ترامب يكلف وزيرة الأمن الداخلي بزيارة إسرائيل ولقاء نتنياهو بعد حادثة قتل موظفين بسفارة إسرائيل في واشنطن
lebanon 24
26/05/2025 00:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الأمن الداخلي الأميركية تؤكد مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية قرب متحف يهودي في واشنطن
lebanon 24
26/05/2025 00:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الأمن الداخلي الأميركية: تحقيق مع مدير FBI السابق جيمس كومي بتهمة التحريض على اغتيال ترامب
lebanon 24
26/05/2025 00:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2025-05-25
16:36 | 2025-05-25
16:00 | 2025-05-25
15:50 | 2025-05-25
15:50 | 2025-05-25
15:20 | 2025-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24