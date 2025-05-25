في زيارة عاجلة.. وزيرة الأمن الداخلي الأميركية في اسرائيل

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ومن المتوقع أن تصل نويم إلى إسرائيل، مساء الأحد، وستلتقي لاحقًا برئيس الوزراء، . ويوم الاثنين، ستجتمتع نويم مع ، ، وفقا لصحيفة "إسرائيل هيوم". في أعقاب مقتل موظفين في خارج بالكابيتول في العاصمة، أرسل الرئيس الأميركي ، وزيرة الأمن الداخلي، ، إلى في زيارة عاجلة.ومن المتوقع أن تصل نويم إلى إسرائيل، مساء الأحد، وستلتقي لاحقًا برئيس الوزراء، . ويوم الاثنين، ستجتمتع نويم مع ، ، وفقا لصحيفة "إسرائيل هيوم".

وفي فعالية خارج المتحف اليهودي بالكابيتول، قام المهاجم، إلياس ، بقتل يارون ليشينسكي وسارة ميلغروم، ووجهت إلى رودريغيز، البالغ من العمر 31 عامًا والمقيم في شيكاغو، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.



وكشفت لائحة الاتهام تفاصيل إطلاق النار، حيث اقترب رودريغيز من الزوجين، وأطلق النار عليهما بمسدس من الخلف. وبعد أن سقطا أرضًا، أكد مقتلهما بإطلاق النار عليهما عدة مرات، حيث أُطلق النار مجددًا على ميلغروم، التي حاولت الزحف بعيدًا، أثناء محاولتها الجلوس.