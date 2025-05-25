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عربي-دولي

حادثة "خطيرة" بين جنود إسرائيليين في غزة.. وتقرير يكشف ما جرى

Lebanon 24
25-05-2025 | 14:05
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كشفت وسائل إعلام عبرية عن حادثة خطيرة وقعت داخل صفوف الجيش الإسرائيلي ليل السبت، في شمال قطاع غزة، حيث اندلع شجار بين جنود من الكتيبة 931 التابعة للواء "ناحال".
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وبحسب قناة "I24NEWS"، تطور الخلاف إلى اعتداء عنيف، إذ أقدم أحد الجنود على ضرب زميله بواسطة غلاية حديدية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الرأس.

وعلى إثر الحادث، تم نقل الجندي المصاب إلى مستشفى "بيلينسون" عبر طائرة مروحية لتلقي العلاج، في وقت فتحت الشرطة العسكرية تحقيقًا في ملابسات ما جرى، تمهيدًا لإحالة الملف إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا مقتضبًا أكد فيه أن أحد جنود الكتيبة 931 أُصيب بجروح بالغة شمال القطاع، وتم إجلاؤه إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن عائلته أُبلغت بتطورات حالته الصحية. (روسيا اليوم)
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