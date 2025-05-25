من المطبخ.. نتنياهو يدافع عن تعيين زيني رئيساً لجهاز "الشاباك"

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ظهر في مقطع مصور من داخل مطبخ، وهو يطلب من سيدة تقوم بالطهي أن تعد له الطعام، قبل أن يتحدث للمتحدث باسمه ومستشاره الإعلامي توباز لوك، الذي كان يحاوره، وفق صحيفة " ". دافع ، ، اليوم الأحد، عن قراره تعيين اللواء بالجيش ، رئيساً لجهاز (الشاباك)، فيما هاجم المستشارة القضائية للحكومة .ظهر في مقطع مصور من داخل مطبخ، وهو يطلب من سيدة تقوم بالطهي أن تعد له الطعام، قبل أن يتحدث للمتحدث باسمه ومستشاره الإعلامي توباز لوك، الذي كان يحاوره، وفق صحيفة " ".

وقال نتنياهو: "كلمة عن اللواء زيني، لأنني سمعت أنني لم أرده أو أنني رفضته أو بالكاد كنت أعرفه.. هذا هراء".



وأضاف: "أعرفه منذ 18 عاماً وأتابعه وأجريت معه مقابلة (العام الماضي) عندما كان مرشحاً لمنصب السكرتير العسكري".



وتابع: "كان على رأس قائمتي، وكان هناك مرشح آخر، وكلاهما كانا ممتازين. دائماً وضعت عيني عليه (زيني) وقلت إنه يستحق أن يرتقي. والآن حانت الفرصة".



وأعرب نتنياهو عن اعتقاده بأن زيني "سيكون رئيس شاباك ممتازا، لقد كشف المشكلة في غزة"، من دون إعطاء إيضاحات حول ما يقصده.



وأردف نتنياهو: "شخص كهذا يستحق أن يكون في هذا المنصب، وأن يستخدم خبرته الواسعة في رئاسة . نحن في حالة حرب ولا يمكن تأجيل ذلك (التعيين)".