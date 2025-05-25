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عربي-دولي

من المطبخ.. نتنياهو يدافع عن تعيين زيني رئيساً لجهاز "الشاباك"

Lebanon 24
25-05-2025 | 14:23
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دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن قراره تعيين اللواء بالجيش ديفيد زيني، رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك)، فيما هاجم المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
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نتنياهو ظهر في مقطع مصور من داخل مطبخ، وهو يطلب من سيدة تقوم بالطهي أن تعد له الطعام، قبل أن يتحدث للمتحدث باسمه ومستشاره الإعلامي توباز لوك، الذي كان يحاوره، وفق صحيفة "معاريف".
وقال نتنياهو: "كلمة عن اللواء زيني، لأنني سمعت أنني لم أرده أو أنني رفضته أو بالكاد كنت أعرفه.. هذا هراء".

وأضاف: "أعرفه منذ 18 عاماً وأتابعه وأجريت معه مقابلة (العام الماضي) عندما كان مرشحاً لمنصب السكرتير العسكري".

وتابع: "كان على رأس قائمتي، وكان هناك مرشح آخر، وكلاهما كانا ممتازين. دائماً وضعت عيني عليه (زيني) وقلت إنه يستحق أن يرتقي. والآن حانت الفرصة".

وأعرب نتنياهو عن اعتقاده بأن زيني "سيكون رئيس شاباك ممتازا، لقد كشف المشكلة في غزة"، من دون إعطاء إيضاحات حول ما يقصده.

وأردف نتنياهو: "شخص كهذا يستحق أن يكون في هذا المنصب، وأن يستخدم خبرته الواسعة في رئاسة الشاباك. نحن في حالة حرب ولا يمكن تأجيل ذلك (التعيين)".
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