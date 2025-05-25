حادث غامض.. 5 جثث في منتجع سويسري للأثرياء

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وأفادت السلطات بأن عددا من المتزلجين أبلغوا، ظهر السبت، عن مشاهدتهم زلاجات على سفوح جبل ريمبفيشهورن، شرق زيرمات وجنوب قرية ساس في، مما استدعى إطلاق عمليات بحث جوية وأرضية بمشاركة فرق إنقاذ. أعلن في ، الأحد، العثور على جثث خمسة متزلجين في منطقة جبلية قريبة من منتجع زيرمات الشهير، بعد بلاغات عن وجود زلاجات مهجورة على ارتفاع يقترب من أربعة آلاف متر.وأفادت السلطات بأن عددا من المتزلجين أبلغوا، ظهر السبت، عن مشاهدتهم زلاجات على سفوح جبل ريمبفيشهورن، شرق زيرمات وجنوب قرية ساس في، مما استدعى إطلاق عمليات بحث جوية وأرضية بمشاركة فرق إنقاذ.

وقالت شركة "إير زيرمات" المحلية للطيران إن ثلاث جثث عُثر عليها وسط ، على بعد مئات الأمتار من موقع العثور على الزلاجات، فيما وُجدت الجثتان الأخريان في منطقة أعلى من الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 4199 مترا.



وتم إرسال مروحيات للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، بينما أشار مكتب الادعاء إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية الضحايا وظروف الحادث.



وتعد زيرمات من أبرز منتجعات التزلج على ، ويقصدها سنويا العديد من المتزلجين ، خاصة من ودول .