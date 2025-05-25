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عربي-دولي

مالطا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل

Lebanon 24
25-05-2025 | 14:44
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أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، يوم الأحد، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، وفقا لوسائل إعلام محلية.
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وفي كلمة له خلال فعالية سياسية في مدينة موستا، أشار أبيلا إلى أن هذه الخطوة ستتم خلال مؤتمر برئاسة فرنسية – سعودية الشهر المقبل، يروج لحل الدولتين، سيُعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حسب صحيفة "تايمز أوف مالطا" اليومية التي تصدر باللغة الإنكليزية.
وأضاف أنه بعد 45 عامًا من الجدل بشأن هذه القضية، ستكون حكومته هي "التي ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية"، مؤكدا أن بلاده لا يمكنها أن تغض الطرف عن المآسي الإنسانية التي تُجرى في غزة.

وأفادت تقارير بأن مالطا تستضيف سفيرا لفلسطين، وصوتت في مجلس الأمن فى أبريل من العام الماضي لصالح منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ، لكنها لم تعترف رسميا بعد بدولة فلسطينية.
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