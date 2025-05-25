مالطا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل

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وفي كلمة له خلال فعالية سياسية في مدينة موستا، أشار أبيلا إلى أن هذه الخطوة ستتم خلال مؤتمر برئاسة فرنسية – سعودية الشهر المقبل، يروج لحل الدولتين، سيُعقد في في ، حسب صحيفة "تايمز أوف مالطا" اليومية التي تصدر باللغة . أعلن رئيس وزراء ، ، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، وفقا لوسائل إعلام محلية.وفي كلمة له خلال فعالية سياسية في مدينة موستا، أشار أبيلا إلى أن هذه الخطوة ستتم خلال مؤتمر برئاسة فرنسية – سعودية الشهر المقبل، يروج لحل الدولتين، سيُعقد في في ، حسب صحيفة "تايمز أوف مالطا" اليومية التي تصدر باللغة .

وأضاف أنه بعد 45 عامًا من الجدل بشأن هذه القضية، ستكون حكومته هي "التي ستعترف رسميا بالدولة "، مؤكدا أن بلاده لا يمكنها أن تغض الطرف عن المآسي الإنسانية التي تُجرى في غزة.



وأفادت تقارير بأن مالطا تستضيف سفيرا لفلسطين، وصوتت في فى أبريل من العام الماضي لصالح منح العضوية الكاملة لفلسطين في ، لكنها لم تعترف رسميا بعد بدولة فلسطينية.