بيلوسي تكشف عن مرشح ديمقراطي محتمل للرئاسة 2028

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صرحت رئيسة مجلس النواب السابقة من ، ، في مقابلة أجريت معها، بأن عمدة شيكاغو السابق السفير الأميركي لدى ، ، ربما يترشح للرئاسة عام 2028.وسألت صحيفة "فري برس" عما إذا كان ، وهو ناشط مخضرم شغل منصب رئيس موظفي الرئيس الأسبق ، سيترشح للبيت الأبيض. أجابت بيلوسي: "أعتقد ذلك".وخلال المقابلة، التي نُشرت يوم الجمعة، بدا إيمانويل وكأنه ترك الباب مفتوحًا للترشح عندما سُئل عن خططه لعام 2028، لكنه لم يتطرق إليها مباشرةً.وقال إيمانويل: "قبل أن أتخذ قرارًا، أريد أن أعرف إجابةً لما أعتقد أنه يُعيق بلدنا، ويُعيق سياساتنا، ويُعيق حزبنا، وقد تكون جميعها الإجابة نفسها".ولاحقًا، صرّح للصحيفة قائلاً: "أعرف ما أريد فعله. علينا الاستعداد للقتال من أجل أميركا، وهذا ما سأفعله".وأثار إيمانويل تكهنات في الأشهر الأخيرة حول ترشحه للرئاسة بظهوره المتكرر في ، وصراحته في الحديث عن توجه بعد سلسلة من الهزائم في انتخابات 2024.وأشار خلال اللقاء مع صحيفة "فري برس" إلى أنه لا يزال لديه طموحات سياسية قوية، مضيفا: "لم أنتهِ من الخدمة العامة بعد. آمل ألا يكون الأمر قد انتهى معي".