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عربي-دولي

بيلوسي تكشف عن مرشح ديمقراطي محتمل للرئاسة 2028

Lebanon 24
25-05-2025 | 15:05
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صرحت رئيسة مجلس النواب السابقة الديمقراطية من كاليفورنيا، نانسي بيلوسي، في مقابلة أجريت معها، بأن عمدة شيكاغو السابق السفير الأميركي لدى اليابان، رام إيمانويل، ربما يترشح للرئاسة عام 2028.
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وسألت صحيفة "فري برس" بيلوسي عما إذا كان إيمانويل، وهو ناشط ديمقراطي مخضرم شغل منصب رئيس موظفي الرئيس الأسبق باراك أوباما، سيترشح للبيت الأبيض. أجابت بيلوسي: "أعتقد ذلك".

وخلال المقابلة، التي نُشرت يوم الجمعة، بدا إيمانويل وكأنه ترك الباب مفتوحًا للترشح عندما سُئل عن خططه لعام 2028، لكنه لم يتطرق إليها مباشرةً.

وقال إيمانويل: "قبل أن أتخذ قرارًا، أريد أن أعرف إجابةً لما أعتقد أنه يُعيق بلدنا، ويُعيق سياساتنا، ويُعيق حزبنا، وقد تكون جميعها الإجابة نفسها".

ولاحقًا، صرّح للصحيفة قائلاً: "أعرف ما أريد فعله. علينا الاستعداد للقتال من أجل أميركا، وهذا ما سأفعله".

وأثار إيمانويل تكهنات في الأشهر الأخيرة حول ترشحه للرئاسة بظهوره المتكرر في وسائل الإعلام، وصراحته في الحديث عن توجه الحزب الديمقراطي بعد سلسلة من الهزائم في انتخابات 2024.

وأشار خلال اللقاء مع صحيفة "فري برس" إلى أنه لا يزال لديه طموحات سياسية قوية، مضيفا: "لم أنتهِ من الخدمة العامة بعد. آمل ألا يكون الأمر قد انتهى معي".
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