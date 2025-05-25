بيلوسي تكشف عن مرشح ديمقراطي محتمل للرئاسة 2028

صرحت رئيسة مجلس النواب السابقة الديمقراطية
من كاليفورنيا
، نانسي بيلوسي
، في مقابلة أجريت معها، بأن عمدة شيكاغو السابق السفير الأميركي لدى اليابان
، رام إيمانويل
، ربما يترشح للرئاسة عام 2028.
وسألت صحيفة "فري برس" بيلوسي
عما إذا كان إيمانويل
، وهو ناشط ديمقراطي
مخضرم شغل منصب رئيس موظفي الرئيس الأسبق باراك أوباما
، سيترشح للبيت الأبيض. أجابت بيلوسي: "أعتقد ذلك".
وخلال المقابلة، التي نُشرت يوم الجمعة، بدا إيمانويل وكأنه ترك الباب مفتوحًا للترشح عندما سُئل عن خططه لعام 2028، لكنه لم يتطرق إليها مباشرةً.
وقال إيمانويل: "قبل أن أتخذ قرارًا، أريد أن أعرف إجابةً لما أعتقد أنه يُعيق بلدنا، ويُعيق سياساتنا، ويُعيق حزبنا، وقد تكون جميعها الإجابة نفسها".
ولاحقًا، صرّح للصحيفة قائلاً: "أعرف ما أريد فعله. علينا الاستعداد للقتال من أجل أميركا، وهذا ما سأفعله".
وأثار إيمانويل تكهنات في الأشهر الأخيرة حول ترشحه للرئاسة بظهوره المتكرر في وسائل الإعلام
، وصراحته في الحديث عن توجه الحزب الديمقراطي
بعد سلسلة من الهزائم في انتخابات 2024.
وأشار خلال اللقاء مع صحيفة "فري برس" إلى أنه لا يزال لديه طموحات سياسية قوية، مضيفا: "لم أنتهِ من الخدمة العامة بعد. آمل ألا يكون الأمر قد انتهى معي".