المبعوث الأميركي لسوريا: حقبة التدخل الغربي في الشرق الأوسط انتهت

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قال المبعوث الأميركي لسوريا توماس برّاك، اليوم الأحد، إن حقبة التدخل في انتهت، مشيراً إلى أن الأمر أصبح متروكاً للحلول الإقليمية والشراكات والدبلوماسية القائمة على الاحترام.وأضاف برّاك، في حسابه على منصة «إكس»، أن «مأساة وُلدت مِن رحم الانقسام. ويجب أن تأتي ولادتها الجديدة من خلال الكرامة والوحدة والاستثمار في الشعب».وشدّد المبعوث الأميركي على أن سقوط نظام الرئيس السابق فتح الباب أمام السلام، مضيفاً أن رفع سيفتح أمام الشعب السوري «باب الرخاء والأمن».