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عربي-دولي
المبعوث الأميركي لسوريا: حقبة التدخل الغربي في الشرق الأوسط انتهت
Lebanon 24
25-05-2025
|
15:50
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قال المبعوث الأميركي لسوريا توماس برّاك، اليوم الأحد، إن حقبة التدخل
الغربي
في
الشرق الأوسط
انتهت، مشيراً إلى أن الأمر أصبح متروكاً للحلول الإقليمية والشراكات والدبلوماسية القائمة على الاحترام.
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وأضاف برّاك، في حسابه على منصة «إكس»، أن «مأساة
سوريا
وُلدت مِن رحم الانقسام. ويجب أن تأتي ولادتها الجديدة من خلال الكرامة والوحدة والاستثمار في الشعب».
وشدّد المبعوث الأميركي على أن سقوط نظام الرئيس السابق
بشار الأسد
فتح الباب أمام السلام، مضيفاً أن رفع
العقوبات
سيفتح أمام الشعب السوري «باب الرخاء والأمن».
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