إسرائيل تستدعي سفيرها بواشنطن.. اليكم التفاصيل

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أعلنت ، اليوم الأحد، استدعاء في بناء على تعليمات هيئة تأديبية حكومية لمناقشة تصريحات أدلى بها في مقابلة " ".وكان السفير يحيئيل لايتر قد ظهر في برنامج إذاعي على منصة "برايغر-يو" الأميركية اليمينية على الإنترنت، اتهم خلاله معارضي رئيس الوزراء بتوجيه ما قال إنها "افتراءات دموية" إلى الزعيم .وقال متحدث باسم الوزارة في بيان اليوم إن " لوزارة الخارجية عيدن بار تال سيستدعي السفير في واشنطن الدكتور يحيئيل لايتر لجلسة استماع بشأن تصريحات أدلى بها خلال مقابلة إعلامية".وأوضح المتحدث أن الاستدعاء جاء "وفقاً لتعليمات إدارة الانضباط في الخدمة المدنية".رغم أن منصب السفير الإسرائيلي في هو تعيين سياسي وأن هو من اختار لايتر، يتوقَّع عموماً أن يمتنع الدبلوماسيون الإسرائيليون عن الإدلاء بتصريحات سياسية.وفي المقابلة مع "برايغر-يو"، اتهم لايتر من سمّاهم بـ"المتطرفين اليساريين" ووسائل الإعلام بمحاولة الإطاحة بحكومة نتنياهو.