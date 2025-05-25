ترامب يحذر من سقوط روسيا.. وهكذا وصف بوتين

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وصف الرئيس الأميركي الأحد نظيره الروسي بأنه "مجنون" بسبب الهجمات التي يشنها على المدن ، محذرا من أن أي محاولة من قبله للسيطرة على كلها "ستؤدي إلى سقوط ".وقال في منشور على منصته تروث سوشيال: "كانت لدي دائما علاقة جيدة جدا بالرئيس الروسي ، لكن شيئا ما أصابه. لقد أصبح مجنونا تماما".وأضاف: "قلت دائما إنه يريد أوكرانيا كلها وليس جزءا منها فقط، وربما يتضح أن هذا صحيح، ولكنه إن فعل، فسوف يؤدي ذلك إلى سقوط روسيا".