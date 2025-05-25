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عربي-دولي

ترامب يحذر من سقوط روسيا.. وهكذا وصف بوتين

Lebanon 24
25-05-2025 | 23:06
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وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجنون" بسبب الهجمات التي يشنها على المدن الأوكرانية، محذرا من أن أي محاولة من قبله للسيطرة على أوكرانيا كلها "ستؤدي إلى سقوط روسيا".
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وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال: "كانت لدي دائما علاقة جيدة جدا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن شيئا ما أصابه. لقد أصبح مجنونا تماما".

وأضاف: "قلت دائما إنه يريد أوكرانيا كلها وليس جزءا منها فقط، وربما يتضح أن هذا صحيح، ولكنه إن فعل، فسوف يؤدي ذلك إلى سقوط روسيا".
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