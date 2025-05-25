بعد الاعتقالات.. إليكم آخر تطورات "كارثة" كوريا الشمالية

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وسبق أن قالت إنها بدأت تحقيقا شاملا في "الحادث"، الذي تسبب في خسارة السفينة لتوازنها أثناء تدشينها، الأمر الذي أدى إلى تحطم أجزاء من قاع السفينة الحربية.



وكان الزعيم الكوري موجودا أثناء وقوع الحادث، ووصفه بأنه "عمل إجرامي".



وقالت إن "العمل توازن السفينة الحربية بالكامل يجري بنشاط... وفقا للإطار ". ذكرت الرسمية أن تقوم بإصلاح سفينة حربية "المدمرة" تعرضت لأضرار أثناء محاولة تدشينها قبل أيام.وسبق أن قالت إنها بدأت تحقيقا شاملا في "الحادث"، الذي تسبب في خسارة السفينة لتوازنها أثناء تدشينها، الأمر الذي أدى إلى تحطم أجزاء من قاع السفينة الحربية.وكان الزعيم الكوري موجودا أثناء وقوع الحادث، ووصفه بأنه "عمل إجرامي".وقالت إن "العمل توازن السفينة الحربية بالكامل يجري بنشاط... وفقا للإطار ".

وفي وقت سابق، اعتقلت السلطات في الشمالية 3 أشخاص، على خلفية حادث أدى إلى فشل تدشين سفينة حربية جديدة الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.



وأفادت وكالة الشمالية أن المعتقلين هم شول كبير المهندسين في حوض في تشونغجين، وهان كيونغ هاك رئيس ورشة بناء الهياكل، وكيم يونغ هاك نائب مدير .



وذكر تقرير الوكالة أن المعتقلين الثلاثة "مسؤولون عن الحادث". (سكاي نيوز عربية)