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عربي-دولي

بعد الاعتقالات.. إليكم آخر تطورات "كارثة" كوريا الشمالية

Lebanon 24
25-05-2025 | 23:11
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كوريا الشمالية تقوم بإصلاح سفينة حربية "المدمرة" تعرضت لأضرار أثناء محاولة تدشينها قبل أيام.
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وسبق أن قالت بيونغيانغ إنها بدأت تحقيقا شاملا في "الحادث"، الذي تسبب في خسارة السفينة لتوازنها أثناء تدشينها، الأمر الذي أدى إلى تحطم أجزاء من قاع السفينة الحربية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون موجودا أثناء وقوع الحادث، ووصفه بأنه "عمل إجرامي".

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن "العمل على استعادة توازن السفينة الحربية بالكامل يجري بنشاط... وفقا للإطار الزمني".
 
وفي وقت سابق، اعتقلت السلطات في كوريا الشمالية 3 أشخاص، على خلفية حادث أدى إلى فشل تدشين سفينة حربية جديدة الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المعتقلين هم كانغ جونغ شول كبير المهندسين في حوض بناء السفن في تشونغجين، وهان كيونغ هاك رئيس ورشة بناء الهياكل، وكيم يونغ هاك نائب مدير الشؤون الإدارية.

وذكر تقرير الوكالة أن المعتقلين الثلاثة "مسؤولون عن الحادث". (سكاي نيوز عربية)
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