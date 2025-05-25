Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو استقبل وزيرة الأمن الداخلي الأميركية

Lebanon 24
25-05-2025 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1365925-638838373029186653.png
Doc-P-1365925-638838373029186653.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم التي تزور إسرائيل، وفقا لمكتب رئيس الوزراء.
Advertisement


وأفادت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية أن الرئيس دونالد ترامب أرسل نويم إلى القدس عقب مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع الماضي.
 
 
وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب مساء الأحد أن السفير الأميركي مايك هاكابي رافق نويم في اجتماعها مع نتنياهو.

وأضاف البيان أن نويم أعربت خلال الاجتماع عن "دعمها الثابت لرئيس الوزراء ودولة إسرائيل"، وعن تقديرها "لإدارته للحرب" في غزة. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: وزيرة الأمن الداخلي الأميركية تزور إسرائيل الليلة بطلب من ترامب
lebanon 24
26/05/2025 08:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الأمن الداخلي الأميركية تؤكد مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية قرب متحف يهودي في واشنطن
lebanon 24
26/05/2025 08:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الأمن الداخلي الأميركية: تحقيق مع مدير FBI السابق جيمس كومي بتهمة التحريض على اغتيال ترامب
lebanon 24
26/05/2025 08:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتقال سارق حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية الفاخرة
lebanon 24
26/05/2025 08:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:10 | 2025-05-26
00:42 | 2025-05-26
00:10 | 2025-05-26
23:52 | 2025-05-25
23:30 | 2025-05-25
23:25 | 2025-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24