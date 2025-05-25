نتنياهو استقبل وزيرة الأمن الداخلي الأميركية

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وأفادت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية أن أرسل نويم إلى القدس عقب مقتل اثنين من موظفي في الأسبوع الماضي. استقبل في وزيرة الأمن الداخلي الأميركية التي تزور ، وفقا لمكتب رئيس الوزراء.وأفادت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية أن أرسل نويم إلى القدس عقب مقتل اثنين من موظفي في الأسبوع الماضي.

وأفاد في بيان مقتضب مساء الأحد أن السفير الأميركي مايك هاكابي رافق نويم في اجتماعها مع .



وأضاف البيان أن نويم أعربت خلال الاجتماع عن "دعمها الثابت لرئيس الوزراء ودولة إسرائيل"، وعن تقديرها "لإدارته للحرب" في غزة. (سكاي نيوز عربية)