"أخبار سارة مع حماس".. هذا ما كشفه ترامب بشأن غزة

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أعلن الرئيس الأميركي ، اليوم الإثنين، انه يعتقد أن لدينا أخبارا سارة قادمة مع حركة بشأن غزة.وأوضح في حديث للصحفيين: "نريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا وقف القتال" في غزة.وأضاف: "تحدثنا مع ونريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا وقف هذا الوضع بأكمله في أقرب وقت ممكن".وذكرت مصادر في أن الأخير يضغط على حكومة لوقف الحرب، وأن الرئيس الأميركي ساخط على استمرار الحرب.وتقول المصادر أن فتحت قناة اتصال مع حماس عبر رجل الأعمال الأميركي الفلسطيني بشارة بحبح.وأضافت أن الأطراف المعنية تستعد لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في إطار مبادرة تقودها عبر مبعوثها الخاص .ووفق مصادر دبلوماسية مطلعة، طُلب من إسرائيل تأجيل تصعيدها الميداني، والسماح بتوسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية، بهدف تهيئة الأجواء لعودة المفاوضات، لكن ما تزال إسرائيل ترتكب جرائم في غزة بشكل يومي.وبحسب تقارير إعلامية، من المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي إلى ، اليوم الإثنين، لبحث استئناف المحادثات، في حين لم تؤكد إسرائيل رسميا هذه الخطوة حتى الآن.ويسعى الأميركيون إلى التوصل لاتفاق شامل ومتدرج، يبدأ بإطلاق سراح جزء من الأسرى، ويشمل في مراحله اللاحقة إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس، وذلك من خلال "خطة ويتكوف".(سكاي نيوز)