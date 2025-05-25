"غضب" داخل الشاباك.. مسؤولون يهددون بالاستقالة لهذا السبب

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قام مسؤولون داخل (الشاباك) بالتهديد بالاستقالة في حال تم تعيين اللواء رئيسًا للجهاز، وهو مرشح رئيس الوزراء .وفي محادثات مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعرب منسقو الميدان في المسؤولون عن مناطق والضفة الغربية عن رفضهم للتعيين، واعتبروه ذا دوافع سياسية، بحسب ما أفادت هيئة البث "كان".وعبّر هؤلاء المسؤولون عن قلقهم من أن آراء وقيم اللواء زيني تتعارض مع القيم الأساسية للجهاز، وقد تُلحق الضرر بطابعه غير الحزبي.وذكرت صحيفة "تايمز أوف " أنه "حتى الآن لم تُقدم أي خطابات استقالة رسمية، ورفض جهاز الشاباك التعليق على هذا تقرير هيئة البث".ونقلت الصحيفة عن زيني قوله: "لا يوجد انتشار كافٍ للقوات في جميع مناطق القتال في غزة، مشيراً إلى أن الجيش لا يملك الموارد الكافية لذلك".وكانت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في انضمت إلى معارضي تعيين اللواء ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، بعد تسريب تصريحات سابقة له قال فيها إنه يعارض إنجاز صفقة تبادل مع حركة ، باعتبار أن الحرب الحالية هي حرب أبدية.وقال بيان صادر عن هيئة أهالي المختطفين إن تعيين زيني الذي يضع الحرب التي يشنها رئيس الحكومة قبل "إعادة المخطوفين"، يُعدّ بمثابة ارتكاب جريمة فوق الجريمة والظلم الواقع على شعب إسرائيل، بحسب ما جاء في البيان.وأكد أهالي المختطفين أنهم غضبوا عند سماعهم التصريحات المنسوبة إليه.وأضافوا: "إذا كان المنشور صحيحاً، فهذه مواقف صادمة ومستهجنة تأتي من شخص مقدر له أن يقرر مصير الرجال والنساء المختطفين".كذلك نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عائلات محتجزين في غزة تصريحات حادة ضد زيني.(سكاي نيوز)