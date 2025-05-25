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عربي-دولي

رغم الضغوطات المالية.. تقرير إسرائيلي يكشف قدرات "حماس" اليوم

Lebanon 24
25-05-2025 | 23:52
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كشف تقرير لموقع "واللا" أن الجيش الإسرائيلي يعتقد باحتفاظ حركة "حماس" بأعداد كبيرة من المقاتلين وشبكة أنفاق واسعة في غزة، رغم ما تواجهه من صعوبات مالية.
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وقال الموقع إن الجيش الإسرائيلي يقدّر أنه ما زال هناك نحو 40 ألف مسلح فلسطيني في غزة، فضلا عن شبكة أنفاق واسعة.

وأضاف الموقع أن حركة حماس تواجه صعوبة في الحكم، وتدفع رواتب جزئية لعناصرها في غزة.

وبحسب الموقع فإن حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ على الأقل.

وعلى الرغم من تزايد الضغط الدولي الذي دفع إسرائيل إلى رفع الحصار عن إمدادات الإغاثة الإنسانية في ظل تحذيرات من مجاعة وشيكة، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في الأسبوع الماضي إن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة بأكمله.
 
 
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