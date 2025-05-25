رغم الضغوطات المالية.. تقرير إسرائيلي يكشف قدرات "حماس" اليوم

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كشف تقرير لموقع "واللا" أن الجيش يعتقد باحتفاظ حركة " " بأعداد كبيرة من المقاتلين وشبكة أنفاق واسعة في غزة، رغم ما تواجهه من صعوبات مالية.وقال الموقع إن الجيش الإسرائيلي يقدّر أنه ما زال هناك نحو 40 ألف مسلح فلسطيني في غزة، فضلا عن شبكة أنفاق واسعة.وأضاف الموقع أن حركة حماس تواجه صعوبة في الحكم، وتدفع رواتب جزئية لعناصرها في غزة.وبحسب الموقع فإن حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ على الأقل.وعلى الرغم من تزايد الذي دفع إلى رفع الحصار عن إمدادات الإغاثة الإنسانية في ظل تحذيرات من مجاعة وشيكة، إلا أن قال في الأسبوع الماضي إن إسرائيل ستسيطر على بأكمله.