ألمانيا: بوتين يخدع حلفاء أوكرانيا

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اتهم الألماني يوهان فاديفول، الاثنين، بخداع حلفاء في جهودهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد أحدث موجة من العنيفة على أوكرانيا.وقال فاديفول لإذاعة إيه أر دي العامة : " يدوس على حقوق الإنسان، وهذه إهانة - أيضا للرئيس الأميركي ".وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن بذل جهودا كبيرة للدفع ببوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكنه أشار إلى أن الهجمات الأخيرة تعتبر ردا من بوتين على تلك الجهود. (العربية)