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عربي-دولي

ألمانيا: بوتين يخدع حلفاء أوكرانيا

Lebanon 24
26-05-2025 | 00:10
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اتهم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخداع حلفاء أوكرانيا في جهودهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد أحدث موجة من الغارات الجوية الروسية العنيفة على أوكرانيا.
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وقال فاديفول لإذاعة إيه أر دي العامة الألمانية: "بوتين يدوس على حقوق الإنسان، وهذه إهانة - أيضا للرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن ترامب بذل جهودا كبيرة للدفع ببوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكنه أشار إلى أن الهجمات الأخيرة تعتبر ردا من بوتين على تلك الجهود. (العربية) 
 
 
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