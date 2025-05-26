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عربي-دولي
بادينوك: إسرائيل وأوكرانيا تخوضان حربا بالوكالة عن الغرب
Lebanon 24
26-05-2025
|
00:42
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أكدت زعيمة
حزب المحافظين
البريطاني
كيمي بادينوك
في دفاعها عن سياسة
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، أن
إسرائيل
وأوكرانيا تحوضان حربا بالوكالة عن الغرب.
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وقالت بادينوك في بث قناة "
سكاي نيوز
": إسرائيل تخوض حزبا بالوكالة لصالح
بريطانيا
. وكما هو الحال أيضا، فإن
أوكرانيا
تحوض حربا بالوكالة لصالح
أوروبا الغربية
ضد
روسيا
".
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