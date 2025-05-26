بادينوك: إسرائيل وأوكرانيا تخوضان حربا بالوكالة عن الغرب

أكدت زعيمة في دفاعها عن سياسة ، أن وأوكرانيا تحوضان حربا بالوكالة عن الغرب.

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وقالت بادينوك في بث قناة " ": إسرائيل تخوض حزبا بالوكالة لصالح . وكما هو الحال أيضا، فإن تحوض حربا بالوكالة لصالح ضد ".