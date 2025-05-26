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عربي-دولي

بادينوك: إسرائيل وأوكرانيا تخوضان حربا بالوكالة عن الغرب

Lebanon 24
26-05-2025 | 00:42
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أكدت زعيمة حزب المحافظين البريطاني كيمي بادينوك في دفاعها عن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل وأوكرانيا تحوضان حربا بالوكالة عن الغرب.
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وقالت بادينوك في بث قناة "سكاي نيوز": إسرائيل تخوض حزبا بالوكالة لصالح بريطانيا. وكما هو الحال أيضا، فإن أوكرانيا تحوض حربا بالوكالة لصالح أوروبا الغربية ضد روسيا".
 
 
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