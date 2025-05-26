"إبداع تحت الأرض" في غزة.. خبيرٌ يكشف أقوى ورقة بيد "حماس"

قال خبير عسكريّ إن في غزة نجحت في تحويل افتقادها للعمق الجغرافي الأفقي إلى قوة حقيقية من خلال إبداع الأنفاق بـ"العمق الجغرافي العمودي" تحت الأرض.

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وذكر الخبير العسكريّ والاستراتيجي العميد الياس حنا أنَّ هذا التطوير الإستراتيجي يفسر عدم قدرة على حسم المعركة رغم مرور أشهر كثيرة على بدء العدوان .

وأوضح حنا أنَّ المقاومة في بداياتها كانت تفتقد إلى العمق الجغرافي الأفقي، ومن هنا بدلت هندسة القطاع وخلقت ما يسمى بالعمق الجغرافي العمودي تحت الأرض.

وقال حنا إن هناك حوالى 750 كيلومتراً من الأنفاق حتى الآن، حسب المعلومات من المصادر العامة، لافتًا إلى أن إسرائيل لم تتمكن من تدمير إلا 30% منها.



ويوضح حنا أنَّ هذا الواقع يفسر بجلاء عدم قدرة على إنهاء الحرب بسرعة، رغم تفوقه التكنولوجي والعددي.



في السياق ذاته، أكد حنا على أن المقاومة قادرة على التأقلم أسرع من قدرة جيش الاحتلال على التطوير، موضحاً أنه في كل مرحلة من مراحل الحرب، وبسبب تبدل الهندسة المدنية وتبدل ساحة الحرب، تُظهر المقاومة دائمًا قدرتها على التأقلم.



وقدم الخبير مثالاً عملياً على هذا التأقلم قائلاً: "بملاحظة الكمين الهندسي في الشجاعية، تم استعمال قذيفة غير منفجرة، ثم قذيفة ثاقبة، وبالتالي تفجير كبير جداً، وهذا ما يؤكد على الإبداع التكتيكي للمقاومة في استغلال الظروف المتاحة".



وكانت سرايا -الجناح العسكري لحركة الإسلامي– بثت اليوم الأحد مشاهد فيديو توثق كميناً هندسياً استهدف آليات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بتفجير متزامن لقنبلة من مخلفات الاحتلال وعبوة ناسفة من نوع "ثاقب".





حرب استنزاف

ومن ناحية أخرى، لفت حنا إلى أن إسرائيل دخلت فعلياً في حرب استنزاف، موضحاً أن الاستنزاف يحدث عندما يبدو العدو عير قادر على القتال أو لديه مشاكل في تعويض جنوده.

وذكر أنَّ هذا الأمر بات ملاحظاً داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة في عدم القدرة على تجنيد الحريديم، والتذمر وتوقيع العرائض من قبل الاحتياط.



وأوضح أن الإسرائيلي إيال زامير كان قد تحدث عندما تسلّم منصبه وقال إنه يحتاج 3 أشهر للعملية العسكرية برًّا و9 أشهر لتنظيف المنطقة بالمفهوم الإسرائيلي والانتهاء من المقاومة، لكن حنا يؤكد أن الواقع أثبت عكس هذه التوقعات.

وعلى صعيد آخر، انتقد حنا الإستراتيجية في التعامل مع المدنيين، موضحاً أن الهدف دائماً هو منع المقاومة من المساحة، و"لكن في الوقت نفسه هي عملية تهجير للغزيين إلى مناطق معينة تم الحديث عنها على أنها فقاعات إنسانية".



وأضاف أن إسرائيل "عسكرت" المياه والغذاء والدواء، وحتى أمن المواطن ، مشيرًا إلى أن الهدف هو تهجير الغزيين من مكان إلى آخر وربطهم بمكان معين لمنع عودتهم إلى مناطقهم الأصلية إن كان في بيت لاهيا، أو الشجاعية، أو .



وأكد الخبير على أن الطريق الآخر كي تكون الحرب قصيرة هو عبر السياسة، وهذا هو البعد الذي ينقص فعلًا الطرح الإسرائيلي، منتقداً رهان على النصر العسكري دون أفق سياسي واضح. (الجزيرة نت)