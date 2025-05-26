هل تعرض بوتين لمحاولة اغتيال اوكرانية؟

ألمح قائد بالجيش الروسي، الأحد، إلى أن السلطات في حاولت اغتيال الرئيس خلال زيارته لكورسك منذ أيام عبر هجوم بمسيّرات. وكشف الدفاع الجوي الروسي يوري داشكين، في مقابلة تلفزيونية، أن المروحية التي كانت تقل منذ أيام علقت في "مركز" هجوم أوكراني ضخم بطائرات مسيرة أثناء زيارته الأولى لكورسك منذ استعادة السيطرة عليها.

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وقد يبدو ذلك هو السبب وراء التصعيد الروسي في أوكرانيا منذ أمس الأحد، والذي تزامن مع إتمام أكبر عملية لتبادل الأسرى بين البلدين والتي نتجت عن المباحثات التي أجريت في الأسبوع الماضي بين وكيف.



ففيما وُصف بأنه أكبر هجوم جوي منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قال مسؤولون إن القوات الروسية شنت 367 هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على ومدن أخرى أمس الأحد، مما تسبب في مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.



وعقب هجوم أمس الأحد، دعا الرئيس الأوكراني إلى التنديد بالهجوم. وكتب على " ": "صمت أميركا وباقي دول العالم لا يشجع إلا ".



وتخفف حدة خطابها تجاه روسيا ورئيسها بوتين منذ عودة إلى . إلا أن ردّ على هجمان الأحد بلهجة حملت الكثير من الانتقادات لبوتين.