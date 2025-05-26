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عربي-دولي
هل تعرض بوتين لمحاولة اغتيال اوكرانية؟
Lebanon 24
26-05-2025
|
02:15
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ألمح قائد بالجيش الروسي، الأحد، إلى أن السلطات في
أوكرانيا
حاولت اغتيال الرئيس
فلاديمير بوتين
خلال زيارته لكورسك منذ أيام عبر هجوم بمسيّرات. وكشف
قائد فرقة
الدفاع الجوي الروسي يوري داشكين، في مقابلة تلفزيونية، أن المروحية التي كانت تقل
الرئيس الروسي
منذ أيام علقت في "مركز" هجوم أوكراني ضخم بطائرات مسيرة أثناء زيارته الأولى لكورسك منذ استعادة
روسيا
السيطرة عليها.
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وقد يبدو ذلك هو السبب وراء التصعيد الروسي في أوكرانيا منذ أمس الأحد، والذي تزامن مع إتمام أكبر عملية لتبادل الأسرى بين البلدين والتي نتجت عن المباحثات التي أجريت في
اسطنبول
الأسبوع الماضي بين
موسكو
وكيف.
ففيما وُصف بأنه أكبر هجوم جوي منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قال مسؤولون إن القوات الروسية شنت 367 هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على
كييف
ومدن أخرى أمس الأحد، مما تسبب في مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.
وعقب هجوم أمس الأحد، دعا الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
الولايات المتحدة
إلى التنديد بالهجوم. وكتب
زيلينسكي
على "
تليغرام
": "صمت أميركا وباقي دول العالم لا يشجع إلا
بوتين
".
وتخفف
واشنطن
حدة خطابها تجاه روسيا ورئيسها بوتين منذ عودة
الرئيس دونالد ترامب
إلى
البيت الأبيض
. إلا أن
ترامب
ردّ على هجمان الأحد بلهجة حملت الكثير من الانتقادات لبوتين.
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