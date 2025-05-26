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عربي-دولي
بمنظومة متطورة.. المسجد الحرام يستعد لاستقبال الحجاج
Lebanon 24
26-05-2025
|
02:13
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يتحضر
المسجد الحرام
لاستقبال الحجاج هذا العام بتقنيات صوت متقدمة تضمن جودة عالية لنقل أصوات
الأذان
والخطب والصلوات.
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ويعمل النظام الصوتي في
المسجد
الحرام لتغطية مساحة 650 ألف
متر مربع
عبر 8000 سماعة موزعة في التوسعات الثلاث والساحات والطرقات المحيطة، بإشراف 120 مهندسا وفنيا يعملون على مدار الساعة لالتقاط الصوت من 100 ميكروفون لتغطية جميع الأصوات المختلفة للأئمة والمؤذنين والخطباء، وذلك عبر 21 نظاما مستقلا تتيح إمكانية
التحكم في
كل جزء من المسجد الحرام على حدة.
وأوضحت
الهيئة العامة
للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أنها تعمل على برنامج يومي لصيانة النظام الصوتي لضمان الجودة، إضافة إلى مراقبة الغرف والإشراف والمتابعة من قبل المهندسين والفنيين بعد كل صلاة، والتأكد من سلامة اللواقط الحساسة التي تعمل على التقاط أصوات المؤذنين وأئمة المسجد الحرام وفق توازن صوتي تعمل عليه بشكل يومي لضمان الجودة، وتشغيل ميكروفونات احتياطية تلقائيا لضمان استمرارية الصوت في حال حدوث أي عطل مع 6 غرف للتحكم المركزي داخل المسجد الحرام وساحاته والتوسعات الجديدة والطرقات المحيطة.
وأفادت الهيئة بأن أنظمة الصوت في المسجد الحرام عالية الجودة وتتميز بدقتها وتعمل في كل موقع بغرف للتحكم موزعة بدقة توفر استجابة فورية تضمن عدم حدوث أي خلل في النظام الصوتي، حسبما نقلت
وكالة الأنباء السعودية
"واس".(سكاي نيوز)
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