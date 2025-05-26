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مؤسسة إغاثة غزة تبدأ توزيع المساعدات داخل القطاع اليوم

Lebanon 24
26-05-2025 | 02:17
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قالت مؤسسة إغاثة غزة، وهي منظمة خاصة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل ومكلفة بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، إنها ستبدأ إيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر اليوم الاثنين.
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وأضافت المنظمة في بيان، بعد أن استقال مديرها مشيرا إلى افتقار المنظمة للاستقلالية، "نخطط للتوسع بسرعة لخدمة جميع سكان القطاع خلال الأسابيع المقبلة".
وقال جيك وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية والمدير التنفيذي لمؤسسة إغاثة غزة خلال الشهرين الماضيين، في بيان إنه استقال لأن المنظمة لم تستطع الالتزام "بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية، والتي لن أتخلى عنها"، بحسب تعبيره.
 
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