بعد قصفها لمدرسة في غزة.. هكذا علّقت إسرائيل

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وصرّح الجيش الإسرائيلي في بيان أن الضربة استهدفت "إرهابيين كبارا ينشطون في مركز قيادة لحماس والجهاد يقع في منطقة كانت في السابق مدرسة في محيط مدينة غزة". زعم الجيش إن الضربة التي نفّذها على مدرسة في مدينة غزة الإثنين استهدفت "إرهابيين كبارا".وصرّح الجيش الإسرائيلي في بيان أن الضربة استهدفت "إرهابيين كبارا ينشطون في مركز قيادة لحماس والجهاد يقع في منطقة كانت في السابق مدرسة في محيط مدينة غزة".

وارتفع عدد الغارة التي استهدفت فجر الإثنين مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج في مدينة غزة، إلى 25 فلسطينيا، وفق ما أفاد الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع.