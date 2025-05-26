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إقتصاد
بسبب القصف الأميركي والإسرائيلي.. كم بلغت خسائر "موانئ اليمن"؟
Lebanon 24
26-05-2025
|
03:24
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قالت مؤسسة موانئ
البحر الأحمر
الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الأحد، إن "الاعتداءات الأميركية
الإسرائيلية
التي طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية لموانئ الحديدة، غربي اليمن، بلغت أكثر من مليار دولار".
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وذكرت المؤسسة أن "الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية لموانئ الحديدة والصليف ورأس
عيسى
، تسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و 856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات".
وأوضحت أن
الغارات
تسببت بتدمير 5 أرصفة ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات.
وفي السياق، أكدت مدير
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق
الشؤون الإنسانية
،
ماريا روزاريا
برونو، أن
الأمم المتحدة
على دراية تامة بحجم الأضرار المباشرة التي تعرضت لها موانئ البحر الأحمر.
وتعرضت موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، لهجمات عدة منذ
تموز
الماضي، حتى مطلع الشهر الجاري من قبل الطيران الأميركي والإسرائيلي، رداً على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، ومطار
بن غوريون
في إسرائيل
.
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