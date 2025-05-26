بسبب القصف الأميركي والإسرائيلي.. كم بلغت خسائر "موانئ اليمن"؟

قالت مؤسسة موانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الأحد، إن "الاعتداءات الأميركية التي طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية لموانئ الحديدة، غربي اليمن، بلغت أكثر من مليار دولار".

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وذكرت المؤسسة أن "الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية لموانئ الحديدة والصليف ورأس ، تسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و 856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات".



وأوضحت أن تسببت بتدمير 5 أرصفة ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات.

وفي السياق، أكدت مدير ، برونو، أن على دراية تامة بحجم الأضرار المباشرة التي تعرضت لها موانئ البحر الأحمر.

وتعرضت موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، لهجمات عدة منذ الماضي، حتى مطلع الشهر الجاري من قبل الطيران الأميركي والإسرائيلي، رداً على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، ومطار .