27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
34
o
النبطية
34
o
زحلة
33
o
بعلبك
16
o
بشري
31
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بانتظار الجولة الجديدة من المفاوضات.. ايران: المفاوضات مع أميركا لم تناقش أي اتفاق موقت
Lebanon 24
26-05-2025
|
04:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال متحدث باسم
وزارة الخارجية الإيرانية
اليوم الإثنين إن
طهران
لن تقبل بتعليق تخصيب اليورانيوم مؤقتا لإبرام اتفاق نووي مع
الولايات المتحدة
.
Advertisement
وأضاف المتحدث أنه لم يتحدد موعد بعد للجولة السادسة من المحادثات مع
واشنطن
.
وأشار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يوم الأحد
إلى وجود تقدم مع
إيران
بشأن برنامجها
النووي
، وألمح إلى احتمال صدور إعلان خلال "اليومين المقبلين".
وكان
ترامب
أكثر تفاؤلا بشكل ملحوظ من الوسيط العُماني للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، الذي قال يوم الجمعة إن الدولتين أحرزتا تقدما "جزئيا ولكن غير حاسم" في الجولة الخامسة من المفاوضات في
روما
.
وصرّح ترامب للصحفيين في شمال نيوجيرسي بعد مغادرته نادي
الغولف
، حيث قضى معظم عطلة نهاية الأسبوع قائلا: "لقد أجرينا محادثات جيدة جدا مع إيران. ولا أعرف ما
إذا كنت
سأخبركم بشيء جيد أو سيء خلال اليومين المقبلين، لكن لدي شعور بأنني قد أخبركم بشيء جيد".
وأكد: "لقد أحرزنا تقدما حقيقيا، تقدما جادا" في المحادثات التي جرت يومي السبت والأحد.
وتابع ترامب: "دعونا نرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أننا قد نحصل على بعض الأخبار الجيدة على جبهة إيران".
ومثّل الولايات المتحدة في المحادثات التي جرت في السفارة العُمانية في روما
المبعوث الخاص
للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف
، ومدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية
مايكل
أنتون.
وتبحث الدولتان كيفية كبح برنامج إيران النووي مقابل رفع بعض
العقوبات
الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران.
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الايراني: لم يتم بعد تحديد زمان ومكان الجولة التالية من المفاوضات بين إيران وأميركا
Lebanon 24
وزارة الخارجية الايراني: لم يتم بعد تحديد زمان ومكان الجولة التالية من المفاوضات بين إيران وأميركا
26/05/2025 12:58:58
26/05/2025 12:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية إيران: مستعدون لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات مع الدول الأوروبية الـ3 بروما
Lebanon 24
وزير خارجية إيران: مستعدون لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات مع الدول الأوروبية الـ3 بروما
26/05/2025 12:58:58
26/05/2025 12:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات النووية مع أميركا بمسقط
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات النووية مع أميركا بمسقط
26/05/2025 12:58:58
26/05/2025 12:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: بدء الجولة الثالثة من المفاوضات النووية مع أميركا
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: بدء الجولة الثالثة من المفاوضات النووية مع أميركا
26/05/2025 12:58:58
26/05/2025 12:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير لـ"National Interest": تفكيك البرنامج النووي الإيراني لا يعني الحرب
Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest": تفكيك البرنامج النووي الإيراني لا يعني الحرب
05:30 | 2025-05-26
26/05/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: سنصمد حتى لو لم تعقد محادثات مع واشنطن
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: سنصمد حتى لو لم تعقد محادثات مع واشنطن
05:28 | 2025-05-26
26/05/2025 05:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحصل لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا؟
Lebanon 24
ماذا يحصل لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا؟
05:13 | 2025-05-26
26/05/2025 05:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حرق ونهب واغتيالات.. "الإثنين الأسود" في نيجيريا يحصد أرواح السكان
Lebanon 24
حرق ونهب واغتيالات.. "الإثنين الأسود" في نيجيريا يحصد أرواح السكان
05:08 | 2025-05-26
26/05/2025 05:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعر: الولايات المتحدة أقرب حلفاء إسرائيل في العالم
Lebanon 24
ساعر: الولايات المتحدة أقرب حلفاء إسرائيل في العالم
04:10 | 2025-05-26
26/05/2025 04:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل شقته في بيروت... هكذا تُوفِيَ الشاب أنطونيو صباح اليوم
Lebanon 24
داخل شقته في بيروت... هكذا تُوفِيَ الشاب أنطونيو صباح اليوم
06:31 | 2025-05-25
25/05/2025 06:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الدكتور جعجع تدخل شخصياً لمنعه من السفر مع ابنيها.. نادين الراسي: أدفع نفقة لطليقي كل شهر (فيديو)
Lebanon 24
الدكتور جعجع تدخل شخصياً لمنعه من السفر مع ابنيها.. نادين الراسي: أدفع نفقة لطليقي كل شهر (فيديو)
00:42 | 2025-05-26
26/05/2025 12:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب يدها قبل فترة قصيرة في أميركا... ممثلة لبنانيّة شابة تنفصل عن حبيبها وتحذف صورها معه
Lebanon 24
طلب يدها قبل فترة قصيرة في أميركا... ممثلة لبنانيّة شابة تنفصل عن حبيبها وتحذف صورها معه
07:54 | 2025-05-25
25/05/2025 07:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور عليها ميّتة في منزلها... التحقيقات تكشف كيف تُوفيت الممثلة عبير الجبالي
Lebanon 24
بعد العثور عليها ميّتة في منزلها... التحقيقات تكشف كيف تُوفيت الممثلة عبير الجبالي
10:01 | 2025-05-25
25/05/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدها يحتل المرتبة الخامسة عالمياً.. شلالات لبنان لوحات ساحرة لا تفوتوا زيارتها (صور)
Lebanon 24
أحدها يحتل المرتبة الخامسة عالمياً.. شلالات لبنان لوحات ساحرة لا تفوتوا زيارتها (صور)
09:30 | 2025-05-25
25/05/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-05-26
تقرير لـ"National Interest": تفكيك البرنامج النووي الإيراني لا يعني الحرب
05:28 | 2025-05-26
الرئيس الإيراني: سنصمد حتى لو لم تعقد محادثات مع واشنطن
05:13 | 2025-05-26
ماذا يحصل لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا؟
05:08 | 2025-05-26
حرق ونهب واغتيالات.. "الإثنين الأسود" في نيجيريا يحصد أرواح السكان
04:10 | 2025-05-26
ساعر: الولايات المتحدة أقرب حلفاء إسرائيل في العالم
03:54 | 2025-05-26
أمام عدسات الكاميرات.. ماكرون يتعرض لموقف محرج بسبب زوجته (فيديو)
فيديو
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
26/05/2025 12:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
26/05/2025 12:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
26/05/2025 12:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24