بانتظار الجولة الجديدة من المفاوضات.. ايران: المفاوضات مع أميركا لم تناقش أي اتفاق موقت

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وأضاف المتحدث أنه لم يتحدد موعد بعد للجولة السادسة من المحادثات مع . قال متحدث باسم اليوم الإثنين إن لن تقبل بتعليق تخصيب اليورانيوم مؤقتا لإبرام اتفاق نووي مع .وأضاف المتحدث أنه لم يتحدد موعد بعد للجولة السادسة من المحادثات مع .

وأشار الرئيس الأميركي إلى وجود تقدم مع بشأن برنامجها ، وألمح إلى احتمال صدور إعلان خلال "اليومين المقبلين".



وكان أكثر تفاؤلا بشكل ملحوظ من الوسيط العُماني للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، الذي قال يوم الجمعة إن الدولتين أحرزتا تقدما "جزئيا ولكن غير حاسم" في الجولة الخامسة من المفاوضات في .



وصرّح ترامب للصحفيين في شمال نيوجيرسي بعد مغادرته نادي ، حيث قضى معظم عطلة نهاية الأسبوع قائلا: "لقد أجرينا محادثات جيدة جدا مع إيران. ولا أعرف ما سأخبركم بشيء جيد أو سيء خلال اليومين المقبلين، لكن لدي شعور بأنني قد أخبركم بشيء جيد".

وأكد: "لقد أحرزنا تقدما حقيقيا، تقدما جادا" في المحادثات التي جرت يومي السبت والأحد.



وتابع ترامب: "دعونا نرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أننا قد نحصل على بعض الأخبار الجيدة على جبهة إيران".



ومثّل الولايات المتحدة في المحادثات التي جرت في السفارة العُمانية في روما للشرق الأوسط ، ومدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية أنتون.



وتبحث الدولتان كيفية كبح برنامج إيران النووي مقابل رفع بعض الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران.