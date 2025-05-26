ساعر: الولايات المتحدة أقرب حلفاء إسرائيل في العالم

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وخلال لساعر ووزيرة الأمن الداخلي الأميركي ، قال الوزير : "أقول لأعدائنا إن إسرائيل لن تستسلم أبدا للإرهاب". قال ، ، اليوم الثلاثاء، إن أقرب حلفاء في العالم.وخلال لساعر ووزيرة الأمن الداخلي الأميركي ، قال الوزير : "أقول لأعدائنا إن إسرائيل لن تستسلم أبدا للإرهاب".

من جانبها، قالت نويم إن "يقف إلى جانب إسرائيل".



أما السفير الأميركي مايك هاكابي فاعتبر أن "العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لن تتزعزع".



واستقبل ، الأحد، في نويم التي تزور إسرائيل.