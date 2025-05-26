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عربي-دولي
ساعر: الولايات المتحدة أقرب حلفاء إسرائيل في العالم
Lebanon 24
26-05-2025
|
04:10
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قال
وزير الخارجية الإسرائيلي
،
جدعون ساعر
، اليوم الثلاثاء، إن
الولايات المتحدة
أقرب حلفاء
إسرائيل
في العالم.
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وخلال
مؤتمر صحفي
لساعر ووزيرة الأمن الداخلي الأميركي
كريستي نويم
، قال الوزير
الإسرائيلي
: "أقول لأعدائنا إن إسرائيل لن تستسلم أبدا للإرهاب".
من جانبها، قالت نويم إن
الرئيس دونالد ترامب
"يقف إلى جانب إسرائيل".
أما السفير الأميركي
في إسرائيل
مايك هاكابي فاعتبر أن "العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لن تتزعزع".
واستقبل
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، الأحد، في
القدس
نويم التي تزور إسرائيل.
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