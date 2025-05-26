برفقة عشرات المستوطنين... بن غفير يقتحم المسجد الأقصى (فيديو)

فيديو يظهر القومي في حكومة الاحـ ـــتلال غيتمار بن غفير لدى مشاركته في اقتحام #المسجد_الأقصى بحماية قوات الاحـ ــتلال pic.twitter.com/khJDdi7uqi — مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) May 26, 2025 Advertisement

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على ، اقتحام من قبل وزير إيتمار بن غفير، وغيره من أعضاء الحكومة والكنيست ومجموعة من المستوطنين.وقال بن غفير في مقطع فيديو على تلغرام بينما كان في باحات وخلفه يظهر قبة الصخرة "صعدت إلى جبل الهيكل لمناسبة يوم ، صليت من أجل النصر في الحرب، من أجل عودة جميع أسرانا، ومن أجل نجاح رئيس جهاز الشاباك الجديد ديفيد زيني. عيد قدس سعيد".ودانت الخارجية ، الاقتحام، وما رافق المسيرة من ممارسات "استفزازية مرفوضة"، مشددة على أن "ممارسات هذا الوزير المتطرف واقتحاماته المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، لا تلغي حقيقة أن القدس الشرقية مدينة محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها".وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة "رفض المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الاقتحام، باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك - القدسي الشريف، ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا، كما تعكس عبثية وتأجيجا مرفوضا للأوضاع في ضوء توسيع حربها على وتصعيدها الخطير في المحتلة".وحذّر من "مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات، مُطالبا إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع الممارسات الاستفزازية للوزير المتطرف بن غفير والمستوطنين المتطرفين، التي تُعد استمرارا لسياسة الحكومة المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير في الضفة الغربية واقتحامات المدن ".