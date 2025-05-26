روسيا تستبعد الفاتيكان كمقر لمحادثات السلام مع أوكرانيا

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رفضت ثلاثة مصادر روسية رفيعة المستوى اعتبار الفاتيكان مكانًا مناسبًا لعقد محادثات سلام بين وأوكرانيا، مبررة ذلك بأن الكرسي الرسولي يمثل الكنيسة الكاثوليكية ويقع ضمن الأراضي ، وهي دولة عضو في وحلف شمال الأطلسي، وكلاهما يقدمان دعمًا صريحًا لأوكرانيا.ووفق ما نقلته وكالة " "، أوضحت المصادر أن العديد من المسؤولين يواجهون صعوبات في السفر إلى الفاتيكان بسبب الغربية، ما يُعقّد أي إمكانية لتنظيم محادثات هناك.ويأتي هذا الموقف الروسي في ظل صمت رسمي من الفاتيكان حول مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي ، عقب مكالمة هاتفية جمعته بالرئيس الروسي ، والتي اقترح خلالها أن يتولى البابا لاوون الرابع عشر استضافة المفاوضات بهدف إنهاء الحرب الدامية.وفي السياق نفسه، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الأسبوع الماضي إن البابا لاوون، أول بابا أميركي، أبدى استعداده لاحتضان هذه المحادثات خلال مكالمة هاتفية معها.لكن مصدرًا روسيًا بارزًا، رفض هويته نظرًا لحساسية المسألة، صرّح بأن "الفاتيكان لا يُعتبر في روسيا جهة محايدة أو مؤهلة لحل نزاع بهذا التعقيد"، مشيرًا إلى أن روسيا وأوكرانيا دولتان ذات أغلبية أرثوذكسية شرقية، بينما يُمثل الفاتيكان الكنيسة الكاثوليكية الغربية.وأضاف المصدر ساخرًا: "المكان الوحيد الأقل ملاءمة من الفاتيكان هو لاهاي"، في إشارة إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس بتهم تتعلق بجرائم حرب، وهي مذكرة وصفتها بأنها "متحيزة" و"لا معنى لها" نظرًا لأن روسيا لم تصادق على اتفاقية المحكمة.وفي تصريحات لاحقة، قال لافروف إن ترشيح الفاتيكان لاستضافة المحادثات "غير ملائم"، مجددًا التأكيد على الطابع الأرثوذكسي لكلا الطرفين المتنازعين.وتشير المصادر الروسية إلى أن موسكو تميل أكثر نحو دول مثل ودول ، والتي تحظى باحترام روسي لمحاولاتها المتكررة في التوسط لوقف النزاع، بعكس الجهات الغربية التي تتبنى مواقف منحازة، من وجهة النظر الروسية. (ارم نيوز)