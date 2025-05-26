السعودية والكويت تعلنان عن اكتشاف نفطيّ جديد

أعلنت والكويت، عن اكتشاف نفطي جديد لحقل يقع على بعد 5 كم شمال حقل الوفرة.

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ويعد هذا الاكتشاف الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة في منتصف عام 2020، كما يعد ذا أهمية عالية، نظرا لما يحمله من أثر إيجابي ينعكس على مكانة البلدين وموثوقيتهما في إمداد العالم بالطاقة وقدرتهما في قطاع التنقيب والإنتاج. (روسيا اليوم)