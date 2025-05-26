وزير الداخلية الفرنسي يدعو للتعامل مع الإخوان مثل "الإرهاب والمخدرات"

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قال الفرنسي، ، الإثنين، إن بلاده يجب أن تتعامل مع جماعة الإخوان كما تتعامل مع الإرهاب والمخدرات.وأوضح ريتايو أن بلاده أمامها خياران: "أن لا نقول شيئا خشية أن نوسم بالإسلاموفوبيا، أو أن نقوم بواجبنا والرد على -تقية- الإخوان".وتابع وزير الداخلية أن "رفع السرية عن التقرير حول الإخوان والإسلام السياسي في خطوة أولى لكنها غير كافية".وأبرز: "علينا أن نتعامل مع هذا الشأن مثلما تعاملنا مع الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات، بتشكيل هيئة أمنية مركزية تعمل بالتنسيق مع هيئة إدارية، للاستفادة من عمل الهيئات المحلية الموجودة حاليا".كما بين أنه: "من بين الحلول أيضا علينا تسهيل عملية حل الجمعيات في فرنسا".