تحذير إسرائيليّ لسكان غزة: نشنّ هجوماً غير مسبوق

وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، تحذيراً عاجلاً الى سكان محافظة خانيونس، بني سهيلا، عبسان والقرارة.

وقال أدرعي: "الجيش يشن هجوماً غير مسبوق لتدمير قدرات "المنظمات الإرهابية". تعتبر منطقة محافظة منطقة قتال خطيرة تم تحذيرها عدة مرات. أخلوا فوراً غرباً الى منطقة المواصي.

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وأوضح أنّ "أمر الاخلاء لا يشمل مستشفيي الأمل وناصر".