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تحذير إسرائيليّ لسكان غزة: نشنّ هجوماً غير مسبوق

Lebanon 24
26-05-2025 | 07:57
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وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، تحذيراً عاجلاً الى سكان محافظة خانيونس، بني سهيلا، عبسان والقرارة.
 
 
وقال أدرعي: "الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً غير مسبوق لتدمير قدرات "المنظمات الإرهابية". تعتبر منطقة محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة تم تحذيرها عدة مرات. أخلوا فوراً غرباً الى منطقة المواصي.
 
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وأوضح أنّ "أمر الاخلاء لا يشمل مستشفيي الأمل وناصر".
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