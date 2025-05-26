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خلال شهرين فقط... هذا مُخطّط إسرائيل للسيطرة على غزة

Lebanon 24
26-05-2025 | 08:28
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تُخطّط إسرائيل لاحتلال 75% من قطاع غزة خلال الشهرين المقبلين، على أن ينحصر وجود السكان المدنيين في القطاع داخل 25% المتبقية من الأراضي.
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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن بيان للجيش الإسرائيلي، قوله: "الجيش الإسرائيلي يُسيطر في الوقت الحالي على نحو 40% من القطاع، وسيستغرق الأمر نحو شهرين للسيطرة على الـ35% المتبقية من الأراضي".
 
وبحسب صحف إسرائيلية، أنه "بعد إطلاق هجوم واسع النطاق، سيتم إجلاء أكثر من مليوني مدني في القطاع إلى "مناطق آمنة" تقع في منطقة المواصي على الساحل الجنوبي للقطاع، وفي مناطق دير البلح والنصيرات وسط غزة، وفي مدينة غزة". (سبوتنيك)
 
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