خلال شهرين فقط... هذا مُخطّط إسرائيل للسيطرة على غزة

تُخطّط لاحتلال 75% من خلال الشهرين المقبلين، على أن ينحصر وجود السكان المدنيين في القطاع داخل 25% المتبقية من الأراضي.

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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن بيان للجيش ، قوله: "الجيش الإسرائيلي يُسيطر في الوقت الحالي على نحو 40% من القطاع، وسيستغرق الأمر نحو شهرين للسيطرة على الـ35% المتبقية من الأراضي".