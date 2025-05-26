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عربي-دولي

بالصور: هبوط اضطراري عنيف لطائرة "آن-24" شرقي روسيا

Lebanon 24
26-05-2025 | 08:42
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نشرت هيئة الطيران الروسية فيديو لهبوط إضطراري عنيف لطائرة "آن-24" في إقليم إركوتسك شرقي روسيا.
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وجاء في بيان الهيئة: في الساعة 14:33 (09:33 بتوقيت موسكو) يوم 26 أيار، تعرضت طائرة من طراز أن-24 تابعة لشركة "أنغارا" الجوية لحادث بعد هبوطها في مطار مدينة كيرينسك على متنها ركاب في رحلة من إيركوتسك إلى كيرينسك، حيث انكسرت قاعدة العجلة الأمامية من هيكل الطائرة أثناء الهبوط، لتتجاوز الطائرة حدود المدرج قبل توقفها".

وأفادت الجهات المختصة بعدم وجود أي ضحايا أو مصابين، بينما تجري التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث. وقد تم إخلاء جميع الركاب بسلام.
 
 
 
 
 
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