بينهم قاصر... إعتقال 3 أشخاص بتهمة التخطيط لعمليات لصالح "داعش" في إسرائيل

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أعلنت وجهاز " "، عن اعتقال 3 من سكان بلدة عرعرة في شمال البلاد، بينهم قاصر، للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية داخل لصالح تنظيم داعش.وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أفاد المحققون، بأن المشتبه بهم "بايعوا تنظيم داعش وتلقوا توجيهات من عناصره في ، كما أجروا تجارب تفجيرات في مناطق مفتوحة تمهيدا لصنع عبوة ناسفة قوية لاستهداف ".