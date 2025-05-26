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عربي-دولي

بينهم قاصر... إعتقال 3 أشخاص بتهمة التخطيط لعمليات لصالح "داعش" في إسرائيل

Lebanon 24
26-05-2025 | 09:03
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، عن اعتقال 3 من سكان بلدة عرعرة في شمال البلاد، بينهم قاصر، للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية داخل إسرائيل لصالح تنظيم داعش.
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وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أفاد المحققون، بأن المشتبه بهم "بايعوا تنظيم داعش وتلقوا توجيهات من عناصره في سوريا، كما أجروا تجارب تفجيرات في مناطق مفتوحة تمهيدا لصنع عبوة ناسفة قوية لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلية".
 
وقدمت النيابة العامة في منطقة حيفا لوائح اتهام وصفت بـ"الخطيرة" ضد المعتقلين، وطالبت باحتجازهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم. (سكاي نيوز)
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