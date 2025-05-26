خبير إسرائيليّ: مصر تستعدّ للحرب ضدّ تل أبيب

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وزعم تقرير لـ"معاريف"، أنّ "مصر تقيم أيضاً علاقات عمل مع أعداء تل أبيب؛ ولا تزال حتى يومنا هذا تتجاهل الواقع المرير الذي يتطور ضدها من جانب القاهرة، وتغض الطرف عنه".



ونقلت الصحيفة عن اللواء احتياط في الجيش والخبير الإستراتيجي بريك، قوله، إنه "منذ اندلاع حرب غزة، تشهد العلاقات تدهورا مقلقا بين مصر وإسرائيل. ووصل الأمر إلى أن القاهرة قررت عدم إرسال سفير إلى تل أبيب، ونتيجة لذلك فإن إسرائيل لن ترسل سفيراً إلى مصر أيضاً".



وأضاف: "الحقيقة أن مصر تتخلى عن اتفاقية السلام مع إسرائيل دون أن تعلن ذلك صراحة، وتدير ظهرها لنا، وعلاوة على ذلك، فإن مصر لا تحترم اتفاقية السلام مع إسرائيل فحسب، بل إنها تعمل أيضاً على خلق علاقات عمل، بما في ذلك شراء الأسلحة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، مع الدول التي تعتبر من أعداء إسرائيل".



وتابع: "اليوم تمتلك مصر أكبر وأقوى جيش في ، وتل ابيب ليس لديها ردّ على هذا إذا قررت القاهرة خوض الحرب ضد إسرائيل". ذكرت صحيفة " " الإسرائيليّة، أنّ العلاقات بين مصر وإسرائيل تدهورت للغاية، معتبرة أن لا تحترم اتفاقية السلام مع .وزعم تقرير لـ"معاريف"، أنّ "مصر تقيم أيضاً علاقات عمل مع أعداء تل أبيب؛ ولا تزال حتى يومنا هذا تتجاهل الواقع المرير الذي يتطور ضدها من جانب القاهرة، وتغض الطرف عنه".ونقلت الصحيفة عن اللواء احتياط في الجيش والخبير الإستراتيجي بريك، قوله، إنه "منذ اندلاع حرب غزة، تشهد العلاقات تدهورا مقلقا بين مصر وإسرائيل. ووصل الأمر إلى أن القاهرة قررت عدم إرسال سفير إلى تل أبيب، ونتيجة لذلك فإن إسرائيل لن ترسل سفيراً إلى مصر أيضاً".وأضاف: "الحقيقة أن مصر تتخلى عن اتفاقية السلام مع إسرائيل دون أن تعلن ذلك صراحة، وتدير ظهرها لنا، وعلاوة على ذلك، فإن مصر لا تحترم اتفاقية السلام مع إسرائيل فحسب، بل إنها تعمل أيضاً على خلق علاقات عمل، بما في ذلك شراء الأسلحة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، مع الدول التي تعتبر من أعداء إسرائيل".وتابع: "اليوم تمتلك مصر أكبر وأقوى جيش في ، وتل ابيب ليس لديها ردّ على هذا إذا قررت القاهرة خوض الحرب ضد إسرائيل".

وقال: "على مدى العشرين عاماً الماضية، قام الجيش الإسرائيلي بتقليص ست فرق قتالية، وآلاف الدبابات، و50% من سرايا المدفعية، وألوية المشاة، وكتائب الهندسة، ووحدات جمع المعلومات الاستخبارية، وآلاف الأفراد النظاميين. وعلاوة على ذلك، أدى تقصير الإلزامية للرجال إلى تقليص عدد المقاتلين النظاميين بشكل كبير، وهذه ليست سوى قائمة جزئية من التخفيضات التي تم إجراؤها في الجيش الإسرائيل، فحجم الجيش البري الإسرائيلي اليوم هو ثلث حجم الجيش الذي كان لدينا قبل عشرين عاما".

وأضاف: "نتيجة لذلك، لا يملك الجيش الإسرائيلي حاليا قوات كافية للانتشار على الحدود ، سواء في الأوقات العادية أو في أوقات الحرب، كما أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على الدفاع ضد أي هجوم ، وهو بالتأكيد غير قادر على مهاجمة الجيش المصري، ونحن نستمر في العيش على الوقت المستعار وعلى المعجزات، والتي للأسف لا تتحقق دائما".



وأشار إلى أن الجيش المصري يشهد زيادة كبيرة في القوة البشرية والأسلحة، حيث شهد الجيش النظامي المصري نمواً بنسبة 30% في السنوات الأخيرة.

وزعم بريك وجود انتهاكات لاتفاقية السلام في ، قائلا: "في اتفاقية السلام مع المصريين، تم الاتفاق على السماح لمصر بالاحتفاظ بفرقة ميكانيكية في سيناء، بالإضافة إلى لواء دبابات إضافي، بإجمالي 47 كتيبة من كافة الأنواع و300 دبابة، وطوال السنوات التي مرت منذ توقيع الاتفاقية، ظل المصريون ينتهكون اتفاقية السلام، واليوم لديهم نحو 180 كتيبة من كافة الأنواع في سيناء، أي أربعة أضعاف ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية السلام، أي أربع فرق داخل سيناء".



وأضاف: "أن نشر القوات المصرية في سيناء يأتي بالمخالفة للاتفاقية، حيث نصت اتفاقية السلام مع مصر على أن الفرقة الميكانيكية الوحيدة المسموح لها بالبقاء داخل سيناء سيكون بمقدورها نشر قواتها على مسافة 60 كيلومتراً من ، وعلى النقيض من الاتفاق، يحتفظ المصريون اليوم بأربع فرق داخل سيناء، مع وجود قوات كبيرة متمركزة في عمق سيناء على مسافة تتجاوز 60 كيلومتراً، مثل وحتى بالقرب من الحدود مع ".



وألمح بريك إلى استعدادات معينة للحرب، زاعما أن المصريين يستعدون للحرب ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك يتجلى أيضًا في رصف الطرق وبناء المخابئ لتخزين الذخيرة والوقود والغذاء ومهابط الطائرات المروحية وغيرها داخل سيناء. (روسيا اليوم)