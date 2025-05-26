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عربي-دولي

بسبب الأوضاع الأمنية.. "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب

Lebanon 24
26-05-2025 | 09:15
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مددت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران تعليق رحلاتها إلى إسرائيل لمدة أسبوع جراء الأوضاع الأمنية.
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وأعلنت المجموعة اليوم الاثنين في فرانكفورت أن شركاتها لن تسيّر طائرات إلى تل أبيب حتى يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وذلك على خلفية تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما يثيره من مخاوف أمنية.

وبدأت "لوفتهانزا" تعليق رحلاتها مجددا إلى تل أبيب منذ مطلع مايو الجاري، عندما سقط صاروخ أطلق من اليمن بالقرب من مطار بن غوريون.

وينطبق قرار التعليق مجددا على مجموعة "لوفتهانزا" بأكملها، بما في ذلك الشركة الرئيسية "لوفتهانزا" و"سويس" و"بروسلز" و"أوستريا" و"يورووينجز"، و"إيتا" و"لوفتهانزا كارجو".

وأوضحت المجموعة أن الركاب المتضررين يمكنهم إلغاء تذاكر الطيران التي اشتروها مسبقا مجانا أو إعادة حجزها لرحلة لاحقة.
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