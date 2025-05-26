بسبب الأوضاع الأمنية.. "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب

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مددت مجموعة " " للطيران تعليق رحلاتها إلى لمدة أسبوع جراء الأوضاع الأمنية.وأعلنت المجموعة اليوم الاثنين في أن شركاتها لن تسيّر طائرات إلى حتى الموافق 15 يونيو المقبل، وذلك على خلفية تجدد العمليات العسكرية في ، وما يثيره من مخاوف أمنية.وبدأت "لوفتهانزا" تعليق رحلاتها مجددا إلى تل أبيب منذ مطلع الجاري، عندما سقط صاروخ أطلق من اليمن بالقرب من .وينطبق قرار التعليق مجددا على مجموعة "لوفتهانزا" بأكملها، بما في ذلك الشركة الرئيسية "لوفتهانزا" و"سويس" و"بروسلز" و"أوستريا" و"يورووينجز"، و"إيتا" و"لوفتهانزا كارجو".وأوضحت المجموعة أن الركاب المتضررين يمكنهم إلغاء تذاكر الطيران التي اشتروها مسبقا مجانا أو إعادة حجزها لرحلة لاحقة.