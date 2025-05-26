"حماس" تُوافق على مقترح ويتكوف بشأن غزة... وإسرائيل تُعلّق: رفضناه

أعلنت " " نقلاً عن مصدر، أنّ "حركة " " وافقت على مقترح المبعوث الأميركي الذي يؤكد وقف إطلاق النار الدائم في غزة".

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وقال مسؤول مقرّب من "حماس" لوكالة " "، إنّ "المقترح يشمل الإفراج عن 10 رهائن على مجموعتين مقابل هدنة لمدة 70 يوماً".



وكشف أنّ "الاتفاق يشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بينهم مئات من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات".

وأشار إلى أنّ "المفاوضات ستسمرّ خلال الهدنة للتوصل لوقف نار دائم بضمانات أميركية".

وأضاف: "ستبدأ مفاوضات غير مباشرة حول هدنة طويلة الأمد في غزة".

وقال إنّ "الاتفاق يشمل الانسحاب الجزئي التدريجي من ".

وفي أوّل تعليق إسرائيليّ على موافقة "حماس" على إقتراح ويتكوف، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مسؤولاً إسرائيليّاً أعلن أنّ "المقترح الذي قبلت به الحركة بشأن التبادل، رفضته بالفعل".

وقال مصدر إسرائيلي إنّ "كل طرف وافق على مقترح مختلف عن الآخر".