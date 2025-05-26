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"حماس" تُوافق على مقترح ويتكوف بشأن غزة... وإسرائيل تُعلّق: رفضناه

Lebanon 24
26-05-2025 | 09:38
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أعلنت "قناة الأقصى" نقلاً عن مصدر، أنّ "حركة "حماس" وافقت على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي يؤكد وقف إطلاق النار الدائم في غزة".
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وقال مسؤول مقرّب من "حماس" لوكالة "رويترز"، إنّ "المقترح يشمل الإفراج عن 10 رهائن على مجموعتين مقابل هدنة لمدة 70 يوماً".
 
 
وكشف أنّ "الاتفاق يشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بينهم مئات من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات".
 
 
وأشار إلى أنّ "المفاوضات ستسمرّ خلال الهدنة للتوصل لوقف نار دائم بضمانات أميركية".
 
 
وأضاف: "ستبدأ مفاوضات غير مباشرة حول هدنة طويلة الأمد في غزة".
 
 
وقال إنّ "الاتفاق يشمل الانسحاب الجزئي التدريجي من قطاع غزة".
 
 
وفي أوّل تعليق إسرائيليّ على موافقة "حماس" على إقتراح ويتكوف، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مسؤولاً إسرائيليّاً أعلن أنّ "المقترح الذي قبلت به الحركة بشأن التبادل، رفضته تل أبيب بالفعل".
 
 
وقال مصدر إسرائيلي إنّ "كل طرف وافق على مقترح مختلف عن الآخر".
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