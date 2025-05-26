ترامب يُهدد بسحب 3 مليارات دولار من "هارفارد"

هدّد الرئيس الأميركي بسحب مليارات الدولارات من تمويل جامعة "هارفارد" بسبب "موقف قيادتها المعادي للسامية"، وتحويلها للمؤسسات التعليمية الأخرى في البلاد.

Advertisement



وكتب عبر منصة " ": "أفكر في سحب ثلاثة مليارات دولار من منحة المعادية للسامية، وتقديمها إلى مدارس مهنية في كافة أنحاء . يا له من استثمار رائع للولايات المتحدة، ونحن في أمسّ الحاجة إليه!". (روسيا اليوم)