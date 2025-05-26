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عربي-دولي
ترامب يُهدد بسحب 3 مليارات دولار من "هارفارد"
Lebanon 24
26-05-2025
|
10:11
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هدّد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بسحب مليارات الدولارات من تمويل جامعة "هارفارد" بسبب "موقف قيادتها المعادي للسامية"، وتحويلها للمؤسسات التعليمية الأخرى في البلاد.
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وكتب
ترامب
عبر منصة "
تروث سوشال
": "أفكر في سحب ثلاثة مليارات دولار من منحة
جامعة هارفارد
المعادية للسامية، وتقديمها إلى مدارس مهنية في كافة أنحاء
الولايات المتحدة
. يا له من استثمار رائع للولايات المتحدة، ونحن في أمسّ الحاجة إليه!". (روسيا اليوم)
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