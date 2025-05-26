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ترامب يُهدد بسحب 3 مليارات دولار من "هارفارد"

Lebanon 24
26-05-2025 | 10:11
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هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب مليارات الدولارات من تمويل جامعة "هارفارد" بسبب "موقف قيادتها المعادي للسامية"، وتحويلها للمؤسسات التعليمية الأخرى في البلاد.
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وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "أفكر في سحب ثلاثة مليارات دولار من منحة جامعة هارفارد المعادية للسامية، وتقديمها إلى مدارس مهنية في كافة أنحاء الولايات المتحدة. يا له من استثمار رائع للولايات المتحدة، ونحن في أمسّ الحاجة إليه!". (روسيا اليوم)

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