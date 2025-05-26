استعدادًا لهجوم غير مسبوق... إنذار إسرائيلي لسكان جنوب قطاع غزة

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ووفقا لخريطة نشرها الجيش الإسرائيلي، تشمل أوامر الإخلاء مدينتي وخان يونس الكبيرتين، بالإضافة إلى جميع المناطق الأخرى في جنوب ، باستثناء منطقة المواصي.وقد طالب الجيش الإسرائيلي سكان غزة بالتوجه نحو منطقة المواصي في ، والتي تم تصنيفها كمنطقة إنسانية خلال الحرب.وقال الجيش الإسرائيلي "إن المسلحين استمروا في إطلاق الصواريخ من المناطق التي شملها أمر الإخلاء"، وذلك بعد أن أفيد بشن قصف من جنوب الأراضي صباح الإثنين.ووفقا لشهود ، استجاب العديد من الأشخاص لمطالبات الإخلاء.