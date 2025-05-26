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استعدادًا لهجوم غير مسبوق... إنذار إسرائيلي لسكان جنوب قطاع غزة

Lebanon 24
26-05-2025 | 11:14
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دعا الجيش الإسرائيلي سكان غزة إلى مغادرة معظم المناطق في جنوب القطاع، في الوقت الذي يستعد فيه لشن "هجوم غير مسبوق ضد التنظيمات المسلحة" في المنطقة، وذلك وفقا لأمر إخلاء تم نشره باللغة العربية.
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ووفقا لخريطة نشرها الجيش الإسرائيلي، تشمل أوامر الإخلاء مدينتي رفح وخان يونس الكبيرتين، بالإضافة إلى جميع المناطق الأخرى في جنوب قطاع غزة، باستثناء منطقة المواصي.


وقد طالب الجيش الإسرائيلي سكان غزة بالتوجه نحو منطقة المواصي في جنوب غرب غزة، والتي تم تصنيفها كمنطقة إنسانية خلال الحرب.


وقال الجيش الإسرائيلي "إن المسلحين استمروا في إطلاق الصواريخ من المناطق التي شملها أمر الإخلاء"، وذلك بعد أن أفيد بشن قصف من جنوب الأراضي الفلسطينية صباح الإثنين.


ووفقا لشهود عيان، استجاب العديد من الأشخاص لمطالبات الإخلاء.
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