الهند: اعتقال ضابط بتهمة التجسس لباكستان

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أعلن في ، اليوم الاثنين، توقيف ضابط شرطة يشتبه بأنه تجسس لحساب باكستان بعد أكبر مواجهة بين البلدين منذ عقود.وقُتل 70 شخصاً على الأقل في اشتباكات هذا الشهر اندلعت بعد هجوم في 22 نيسان استهدف سياحاً في الشطر الخاضع لإدارة الهند في والذي اتهمت باكستان بالوقوف خلفه، وهي تهمة نفتها إسلام آباد.ويطالب البلدان بإقليم كشمير كاملاً، وخاضا عدة حروب للسيطرة على الإقليم منذ استقلالهما عن عام 1947.وأفادت " الوطنية" بأن ضابطاً من "قوة شرطة الاحتياط المركزية" أوقِف في نيودلهي "لمشاركته معلومات حساسة" مع عملاء باكستانيين.وذكرت الوكالة أن "المتهم موتي رام جات انخرط بشكل نشط في أنشطة تجسس وشارك معلومات سرية متعلقة بالأمن القومي مع ضباط في الاستخبارات الباكستانية منذ العام 2023".وأمرت بإبقاء جات محتجزاً حتى 6 حزيران بينما يجري التحقيق معه، بحسب الوكالة.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات أوقفت 10 أشخاص آخرين على الأقل بتهم التجسس هذا الشهر.وتم توقيف مدونة رحلات في ولاية هريانا بتهم مماثلة. وأفادت الشرطة بأن المرأة المشتبه بها توجّهت إلى باكستان مرّتين على الأقل، وتواصلت مع مسؤول من في نيودلهي، بحسب وسائل إعلام محلية. (العربية)