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الهند: اعتقال ضابط بتهمة التجسس لباكستان

Lebanon 24
26-05-2025 | 11:40
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الهند، اليوم الاثنين، توقيف ضابط شرطة يشتبه بأنه تجسس لحساب باكستان بعد أكبر مواجهة بين البلدين منذ عقود.
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وقُتل 70 شخصاً على الأقل في اشتباكات هذا الشهر اندلعت بعد هجوم في 22 نيسان استهدف سياحاً في الشطر الخاضع لإدارة الهند في كشمير والذي اتهمت نيودلهي باكستان بالوقوف خلفه، وهي تهمة نفتها إسلام آباد.

ويطالب البلدان بإقليم كشمير كاملاً، وخاضا عدة حروب للسيطرة على الإقليم منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.

وأفادت "وكالة التحقيق الوطنية" بأن ضابطاً من "قوة شرطة الاحتياط المركزية" أوقِف في نيودلهي "لمشاركته معلومات حساسة" مع عملاء باكستانيين.

وذكرت الوكالة أن "المتهم موتي رام جات انخرط بشكل نشط في أنشطة تجسس وشارك معلومات سرية متعلقة بالأمن القومي مع ضباط في الاستخبارات الباكستانية منذ العام 2023".

وأمرت محكمة خاصة بإبقاء جات محتجزاً حتى 6 حزيران بينما يجري التحقيق معه، بحسب الوكالة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات الهندية أوقفت 10 أشخاص آخرين على الأقل بتهم التجسس هذا الشهر.

وتم توقيف مدونة رحلات في ولاية هريانا بتهم مماثلة. وأفادت الشرطة بأن المرأة المشتبه بها توجّهت إلى باكستان مرّتين على الأقل، وتواصلت مع مسؤول من السفارة الباكستانية في نيودلهي، بحسب وسائل إعلام محلية. (العربية)

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