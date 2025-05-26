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عربي-دولي

"يد الكرملين؟"... زاخاروفا تسخر من حادثة ماكرون مع زوجته!

Lebanon 24
26-05-2025 | 11:23
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سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من الصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من عقيلته.
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وجاء تعليق زاخاروفا الساخر: "لديّ افتراض: ربما كانت تلك 'يد الكرملين'؟!". 


كما ذكّرت زاخاروفا بحادث شهير آخر مربك في شهر أيار الجاري، عندما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور من داخل قطار يظهر ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وقد افترض بعض المستخدمين وجود مخدرات على طاولة محادثاتهم.


وتساءلت زاخاروفا ساخرة: "في المرة السابقة، عندما شهدت وسائل الإعلام على "حفلة ثلجية"  في القطار الذي كان ينقل مسؤولي الاتحاد الأوروبي من كييف، لم يجد مسؤولو العلاقات العامة لدى ماكرون حلا أفضل من اتهام الصحافيين بنشر أخبار مزيفة.. والآن؟ هل قررت السيدة الأولى تنشيط زوجها بضربة خفيفة على الخد لكنها أخطأت في قوة الضربة؟ أم أنها كانت تناوله منديلا فأخطأت الهدف؟ أو ربما أرادت تعديل ياقة قميصه فوصلت إلى وجهه الحبيب؟ أم أنها تعثرت فجاء إيقاف سقوطها بواسطة وجه الرئيس الفرنسي المتين؟".


وكان قد وصل الرئيس الفرنسي إلى فيتنامر، حيث التقط الصحفيون الذين كانوا يغطون نزوله من الطائرة مقاطع قصيرة تظهر زوجته بريجيت وهي توجه له صفعة.

في البداية، أنكر القصر الرئاسي الفرنسي صحة اللقطات، لكن بعد انتشارها على نطاق واسع في وسائل الإعلام، أفاد مصدر مقرب من الرئيس بأن الأمر يتعلق بـ"خلاف عائلي" بسيط. 
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