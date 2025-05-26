"يد الكرملين؟"... زاخاروفا تسخر من حادثة ماكرون مع زوجته!

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وجاء تعليق زاخاروفا الساخر: "لديّ افتراض: ربما كانت تلك 'يد '؟!".كما ذكّرت زاخاروفا بحادث شهير آخر مربك في شهر أيار الجاري، عندما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور من داخل قطار يظهر ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وقد افترض بعض المستخدمين وجود مخدرات على طاولة محادثاتهم.وتساءلت زاخاروفا ساخرة: "في المرة السابقة، عندما شهدت على "حفلة ثلجية" في الذي كان ينقل مسؤولي من ، لم يجد مسؤولو العلاقات العامة لدى ماكرون حلا أفضل من اتهام الصحافيين بنشر مزيفة.. والآن؟ هل قررت تنشيط زوجها بضربة خفيفة على الخد لكنها أخطأت في قوة الضربة؟ أم أنها كانت تناوله منديلا فأخطأت الهدف؟ أو ربما أرادت تعديل ياقة قميصه فوصلت إلى وجهه الحبيب؟ أم أنها تعثرت فجاء إيقاف سقوطها بواسطة وجه المتين؟".وكان قد وصل الرئيس الفرنسي إلى فيتنامر، حيث التقط الصحفيون الذين كانوا يغطون نزوله من الطائرة مقاطع قصيرة تظهر زوجته بريجيت وهي توجه له صفعة.في البداية، أنكر الفرنسي صحة اللقطات، لكن بعد انتشارها على نطاق واسع في وسائل الإعلام، أفاد مصدر مقرب من الرئيس بأن الأمر يتعلق بـ"خلاف عائلي" بسيط.