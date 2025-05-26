أوكرانيا: الصين زوّدت 20 مصنعاً عسكرياً روسياً بالإمدادات

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قال الخارجية ، اليوم الاثنين، إن تأكدت من معلومات تفيد بأن تورّد مجموعة من المنتجات المهمة إلى مصانع عسكرية روسية.وأضاف أوليه إيفاشينكو في حديث مع وكالة "يوكرينفورم الرسمية للأنباء: "هناك معلومات تفيد بأن الصين تورد أدوات آلية ومنتجات كيمياوية خاصة وباروداً ومكونات لقطاع بالتحديد". وتابع: "تأكدنا من بيانات بشأن 20 مصنعاً روسياً".وقال إيفاشينكو إن المخابرات الأوكرانية لديها معلومات أيضاً عن خمس حالات على الأقل من التعاون الروسي الصيني في قطاع الطيران في 2024 و2025، وهو ما شمل توريد معدات وقطع غيار وعمليات توثيق.وأضاف أن هناك ست حالات تخص "شحنات كبيرة" من المواد الكيمياوية المتخصصة، لكنه لم يتطرق لتفاصيل. (العربية)