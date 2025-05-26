فنلندا تستدعي السفير الروسي بسبب انتهاك جوي محتمل

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أعلنت ، الاثنين، أنها استدعت للاشتباه في أن طائرتين عسكريتين روسيتين انتهكتا المجال الجوي الأسبوع الماضي.قالت إنها تشتبه بانتهاك طائرتين عسكريتين روسيتين المجال الجوي قبالة سواحل بورفو الواقعة في جنوب على بعد نحو 50 كيلومترا من العاصمة هلسنكي، عصر الجمعة، وإن التحقيق جار.وكتبت الفنلندية على "إكس" أنها "استدعت السفير الروسي وطلبت منه توضيحا بشأن الانتهاك المشتبه به للمجال الجوي".تخلّت فنلندا التي تشترك مع بحدود بطول 1340 كيلومترا، عن عقود من عدم الانحياز العسكري وانضمت إلى (الناتو) عام 2023.وحذرت فنلندا مرارا من تداعيات الانضمام إلى بعد الهجوم الروسي الواسع النطاق على في شباط 2022.