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عربي-دولي

فنلندا تستدعي السفير الروسي بسبب انتهاك جوي محتمل

Lebanon 24
26-05-2025 | 12:35
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أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، الاثنين، أنها استدعت السفير الروسي للاشتباه في أن طائرتين عسكريتين روسيتين انتهكتا المجال الجوي الأسبوع الماضي.
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قالت وزارة الدفاع الفنلندية إنها تشتبه بانتهاك طائرتين عسكريتين روسيتين المجال الجوي قبالة سواحل بورفو الواقعة في جنوب فنلندا على بعد نحو 50 كيلومترا من العاصمة هلسنكي، عصر الجمعة، وإن التحقيق جار.

وكتبت وزارة الخارجية الفنلندية على "إكس" أنها "استدعت السفير الروسي وطلبت منه توضيحا بشأن الانتهاك المشتبه به للمجال الجوي".

تخلّت فنلندا التي تشترك مع روسيا بحدود بطول 1340 كيلومترا، عن عقود من عدم الانحياز العسكري وانضمت إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2023.

وحذرت موسكو فنلندا مرارا من تداعيات الانضمام إلى الناتو بعد الهجوم الروسي الواسع النطاق على أوكرانيا في شباط 2022. 
(العربية)

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