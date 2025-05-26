دول الشمال تدعم غرينلاند والدنمارك في رفض طموحات ترامب

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أعلن رئيس وزراء ، ، اليوم الاثنين، في مؤتمر لقادة "دول " تضامنها مع غرينلاند والدنمارك في مواجهة طموحات الرئيس الأميركي بضم التي تتمتع بحكم ذاتي تحت سيادة كوبنهاغن.وقال غار ستور، في مؤتمر صحافي متوجهاً إلى رئيس وزراء غرينلاند: "تأكدوا أننا متضامنون معكم ومع الدنمارك".ويجتمع زعماء "دول الشمال" (فنلندا والنرويج والسويد والدنمارك وأيسلندا) والمناطق الدنماركية ذات الحكم الذاتي غرينلاند وجزر ، وجزر آلاند (فنلندا)، في توركو في لمناقشة قضايا الأمن والقدرة التنافسية اقتصاديا.وقال رئيس وزراء النرويج: "سننشر هذه الرسالة في كل مكان: سواء في وبروكسل وبكين وأي مكان آخر. منطقة منظمة. قانون البحار يُطبّق، ومسؤولية الدول الساحلية تُطبّق، وسندعم أي مجتمع يشعر بضغوط على هذه القيم".