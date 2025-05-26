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عربي-دولي

دول الشمال تدعم غرينلاند والدنمارك في رفض طموحات ترامب

Lebanon 24
26-05-2025 | 13:05
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أعلن رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستور، اليوم الاثنين، في مؤتمر لقادة "دول الشمال" تضامنها مع غرينلاند والدنمارك في مواجهة طموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي تحت سيادة كوبنهاغن.
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وقال غار ستور، في مؤتمر صحافي متوجهاً إلى رئيس وزراء غرينلاند: "تأكدوا أننا متضامنون معكم ومع الدنمارك".

ويجتمع زعماء "دول الشمال" (فنلندا والنرويج والسويد والدنمارك وأيسلندا) والمناطق الدنماركية ذات الحكم الذاتي غرينلاند وجزر فارو، وجزر آلاند (فنلندا)، في توركو في فنلندا لمناقشة قضايا الأمن والقدرة التنافسية اقتصاديا.

وقال رئيس وزراء النرويج: "سننشر هذه الرسالة في كل مكان: سواء في واشنطن وبروكسل وبكين وأي مكان آخر. القطب الشمالي منطقة منظمة. قانون البحار يُطبّق، ومسؤولية الدول الساحلية تُطبّق، وسندعم أي مجتمع يشعر بضغوط على هذه القيم".
(العربية)

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