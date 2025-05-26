وزير الدفاع السوري: لن نسمح لأي أحد أن يكون خارج السلطة

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قال أبو قصرة وفي لقاء مع قناة "الإخبارية ": "صورة وسمعة السابق مشوهة بسبب ما قام به من جرائم بحق الشعب السوري، ونحن اليوم نسعى لترميم هذه بين الجيش والشعب".وأضاف: "التقينا حوالي 130 فصيلاً لمناقشة الهيكلية الجديدة للجيش وحققنا نجاحا كبيرا في عملية دمجها ضمن الوزارة"، مشددا على أنه "لن نسمح لأي أحد أن يكون خارج سلطة وزارة الدفاع".وأكمل: "نتعاون مع في ملاحقة فلول النظام وضبط السلاح وحصره بيد الدولة ومنع أي تعديات أو تجاوزات على الشعب السوري"، مستطردا: "نعمل على تنظيم القوات المسلحة وتفعيل الضباط والعسكريين ضمن وزارة الدفاع الأمر الذي يحقق كفاءة هذه القوات والعمل المؤسساتي".وأردف: "نعمل على صيانة المنشآت التعليمية العسكرية حتى تكون جاهزة لاستقبال منتسبي القوات المسلحة".وأشارأبو قصرة إلى أن الضباط المنشقين حريصون على بناء القوات المسلحة وخدمة البلد ونحن نعمل على استقطابهم".واستطرد: "سنبني جيشا له عقيدة عسكرية وطنية تحمي الشعب السوري، نريد جيشا تطوعيا محترفا حتى يأتي إليه جنود مخلصون".