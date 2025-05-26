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عربي-دولي

وزير الدفاع السوري: لن نسمح لأي أحد أن يكون خارج السلطة

Lebanon 24
26-05-2025 | 13:05
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أكد وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة أنهم "لن يسمحوا لأي أحد أن يكون خارج سلطة وزارة الدفاع".
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قال أبو قصرة وفي لقاء مع قناة "الإخبارية السورية": "صورة وسمعة الجيش السوري السابق مشوهة بسبب ما قام به من جرائم بحق الشعب السوري، ونحن اليوم نسعى لترميم هذه الفجوة بين الجيش والشعب".

وأضاف: "التقينا حوالي 130 فصيلاً لمناقشة الهيكلية الجديدة للجيش وحققنا نجاحا كبيرا في عملية دمجها ضمن الوزارة"، مشددا على أنه "لن نسمح لأي أحد أن يكون خارج سلطة وزارة الدفاع".


وأكمل: "نتعاون مع وزارة الداخلية في ملاحقة فلول النظام وضبط السلاح وحصره بيد الدولة ومنع أي تعديات أو تجاوزات على الشعب السوري"، مستطردا: "نعمل على تنظيم القوات المسلحة وتفعيل الضباط والعسكريين ضمن وزارة الدفاع الأمر الذي يحقق كفاءة هذه القوات والعمل المؤسساتي".


وأردف: "نعمل على صيانة المنشآت التعليمية العسكرية حتى تكون جاهزة لاستقبال منتسبي القوات المسلحة".


وأشارأبو قصرة إلى أن الضباط المنشقين حريصون على بناء القوات المسلحة وخدمة البلد ونحن نعمل على استقطابهم".


واستطرد: "سنبني جيشا له عقيدة عسكرية وطنية تحمي الشعب السوري، نريد جيشا تطوعيا محترفا حتى يأتي إليه جنود مخلصون".
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