نتنياهو: نأمل في القيام باعلان حول الرهائن في غزة اليوم أو غدا

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أعرب رئيس وزراء العدو عن أمله في "القيام بإعلان بشأن الرهائن المحتجزين في غزة اليوم أو غدا"، بعد إعلان قبولها مقترح وقف إطلاق النار من الوسطاء.وقال في فيديو بثّ على قناته على : "آمل حقا أن نتمكن من القيام بإعلان بشأن الرهائن، إن لم يكن اليوم، فغدا".