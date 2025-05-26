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نتنياهو: نأمل في القيام باعلان حول الرهائن في غزة اليوم أو غدا

Lebanon 24
26-05-2025 | 13:25
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أعرب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن أمله في "القيام بإعلان بشأن الرهائن المحتجزين في غزة اليوم أو غدا"، بعد إعلان حماس قبولها مقترح وقف إطلاق النار من الوسطاء.
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وقال في فيديو بثّ على قناته على تلغرام: "آمل حقا أن نتمكن من القيام بإعلان بشأن الرهائن، إن لم يكن اليوم، فغدا".
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