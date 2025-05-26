أميركا ترفض تسليم أسلحة إضافية لأوكرانيا... صحيفة تتحدث

Advertisement

وعلل المصدر ذلك بأن يرى أن مثل هذه التصريحات قد يعرقل مفاوضات التسوية بين وكييف.وجاء في التقرير: "تبدو غير راغبة في تقديم تصريحات جادة حول إمدادات الأسلحة لكييف، معتبرة أن ذلك قد يعطل المحادثات".وأوضح المسؤول أن البيت الأبيض يرى أن الإعلان عن تسليم صواريخ لأنظمة للدفاع الجوي على سبيل المثال، قد "يثير غضب" القيادة الروسية ويُعرض محادثات السلام المحتملة للخطر.يذكر أن موسكو صرحت عدة مرات بأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية وتُشرك حلف مباشرة في النزاع. ، حذر من أن التسلح لأوكرانيا يُعقد المفاوضات وسيكون له آثار سلبية.