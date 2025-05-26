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عربي-دولي

أميركا ترفض تسليم أسلحة إضافية لأوكرانيا... صحيفة تتحدث

Lebanon 24
26-05-2025 | 13:40
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نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أوروبي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تريد تسليم أسلحة إضافية لأوكرانيا تفاديا لإغضاب روسيا.
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وعلل المصدر ذلك بأن البيت الأبيض يرى أن مثل هذه التصريحات قد يعرقل مفاوضات التسوية بين موسكو وكييف.


وجاء في التقرير: "تبدو إدارة ترامب غير راغبة في تقديم تصريحات جادة حول إمدادات الأسلحة لكييف، معتبرة أن ذلك قد يعطل المحادثات".


وأوضح المسؤول أن البيت الأبيض يرى أن الإعلان عن تسليم أوكرانيا صواريخ لأنظمة باتريوت للدفاع الجوي على سبيل المثال، قد "يثير غضب" القيادة الروسية ويُعرض محادثات السلام المحتملة للخطر.


يذكر أن موسكو صرحت عدة مرات بأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية وتُشرك حلف الناتو مباشرة في النزاع. من جهته، حذر الكرملين من أن التسلح الغربي لأوكرانيا يُعقد المفاوضات وسيكون له آثار سلبية.
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