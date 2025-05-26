وزيرة أميركية: ترامب أوفدني لإجراء محادثة صريحة مع نتنياهو بشأن إيران

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قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية ، اليوم الاثنين، إنها أجرت محادثة "صريحة" مع بشأن المفاوضات مع .وأردفت تقول خلال مقابلة مع برنامج " آند فريندز" على قناة " ": "أرسلني الرئيس (الأميركي دونالد) إلى هنا خصيصاً لإجراء محادثة مع رئيس الوزراء عن كيفية سير هذه المفاوضات، ومدى أهمية أن نبقى متحدين ونترك هذه العملية تسير على ما يرام". وأضافت "كانت محادثة صريحة للغاية".(العربية)