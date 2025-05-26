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وزيرة أميركية: ترامب أوفدني لإجراء محادثة صريحة مع نتنياهو بشأن إيران

Lebanon 24
26-05-2025 | 14:15
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قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، اليوم الاثنين، إنها أجرت محادثة "صريحة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات مع إيران.
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وأردفت تقول خلال مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" على قناة "فوكس نيوز": "أرسلني الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب إلى هنا خصيصاً لإجراء محادثة مع رئيس الوزراء عن كيفية سير هذه المفاوضات، ومدى أهمية أن نبقى متحدين ونترك هذه العملية تسير على ما يرام". وأضافت "كانت محادثة صريحة للغاية".
(العربية)
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