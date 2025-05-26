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زيارة تاريخية.. الملك تشارلز الثالث في كندا!

Lebanon 24
26-05-2025 | 14:16
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وصل الملك تشارلز الثالث إلى كندا يوم الاثنين في زيارة تُعد تاريخية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات متزايدة بسبب تهديدات دونالد ترامب المستمرة بالضم خلال الأشهر الماضية.
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وفي مدرج المطار، استقبل رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني الملك، ودعاه لإلقاء خطاب العرش يوم الثلاثاء ضمن مراسم افتتاح الدورة البرلمانية، في خطوة تؤكد على سيادة كندا واستقلالها.
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