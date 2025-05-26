تل أبيب تهدد أوروبا: لا اعتراف بدولة فلسطين دون رد فعل في الضفة

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أفادت تقارير بأن وزراء في الحكومة حذروا الرئيسية من أن أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية قد يدفع إلى اتخاذ تدابير أحادية الجانب أيضا، بما في ذلك ضم أجزاء من ، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وحذر رون ديرمر كلا من الفرنسي ، ووزير الخارجية ديفيد لامي، من أن إسرائيل قد ترد على الاعتراف بدولة فلسطينية بضم المنطقة (ج) من الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية غير المصرح بها، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن أجنبي مطلع على الأمر.وأفاد تقرير منفصل لصحيفة " " بأن ساعر، وجه رسالة مماثلة إلى نظرائه في وفرنسا ودول أخرى، محذرا من أن أي خطوات ضد إسرائيل ستقابل بإجراءات إسرائيلية، مثل بسط السيادة على مستوطنات الضفة الغربية وأجزاء من غور (وادي الأردن).ووفقا للتقرير، قال ساعر إن "أي تحركات أحادية ضد إسرائيل ستقابل بخطوات أحادية من إسرائيل".