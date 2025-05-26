25
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيطاليا: نتنياهو مخطئ في كل شيء تكتيكيا وأخلاقيا
Lebanon 24
26-05-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح
وزير الدفاع
الإيطالي
غويدو كروزيتو
اليوم الاثنين، أن الحكومة
الإيطالية
كانت الأكثر وضوحا في مواقفها فيما يتعلق بالشرق الأوسط.
Advertisement
وأشار الوزير في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزة إلى أنه تعرض "لانتقادات شديدة" بسبب "مواقفي التي طالبت فيها بوقف الهجمات على
الفلسطينيين
والحاجة إلى مواصلة الحرب على حركة
حماس
بطريقة أخرى".
وأردف
كروزيتو
: "لم نكف أبدا عن القول بأن الحل الوحيد هو شعبان ودولتان، ولم نتوقف أبدا عن مساعدة الشعب الفلسطيني".
ورأى وزير الدفاع الإيطالي أن رئيس الحكومة
الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو
"يخطئ في كل شيء"، وذلك لأن "الحرب المشروعة والمقدسة ضد حماس لها حدود وحواجز، وقد تجاوزها".
وقال: "إنها حرب يجب أن تُخاض بطريقة مختلفة: ليس بالتضحية بالأبرياء، الرجال والنساء والأطفال. ليس بخلق ظروف تقوي حركة حماس
مدى الحياة
".
وأضاف موضحا: “لأن كل طفل يفقد أباه هو إرهابي محتمل انتماؤه لحركة حماس في
المستقبل
. وكل أب يفقد ابنه من المحتمل أن يصبح عضوا في حركة حماس. ومن ثم فإن هذه الطريقة في إدارة الحرب خاطئة من الناحيتين التكتيكية والأخلاقية".
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: بعد الحرب يجب التحقيق في كل شيء ومع الجميع
Lebanon 24
نتنياهو: بعد الحرب يجب التحقيق في كل شيء ومع الجميع
27/05/2025 01:06:02
27/05/2025 01:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإيطالي: نتنياهو مخطئ في قتله آلاف الأبرياء الفلسطينيين ويجب تأمين فلسطين ومنحها مستقبلاً
Lebanon 24
وزير الدفاع الإيطالي: نتنياهو مخطئ في قتله آلاف الأبرياء الفلسطينيين ويجب تأمين فلسطين ومنحها مستقبلاً
27/05/2025 01:06:02
27/05/2025 01:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: نقوم بزيادة الضغط في قطاع غزة خطوة بعد خطوة حتى نعيد المخطوفين
Lebanon 24
نتنياهو: نقوم بزيادة الضغط في قطاع غزة خطوة بعد خطوة حتى نعيد المخطوفين
27/05/2025 01:06:02
27/05/2025 01:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: التزامات سويسرا السياسية والأخلاقية توجب تحركا عاجلا لوقف انتهاكات حكومة نتنياهو للقانون الدولي
Lebanon 24
حماس: التزامات سويسرا السياسية والأخلاقية توجب تحركا عاجلا لوقف انتهاكات حكومة نتنياهو للقانون الدولي
27/05/2025 01:06:02
27/05/2025 01:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
لكل من يستخدم الدولار.. اكتشفوا معلومة لافتة
Lebanon 24
لكل من يستخدم الدولار.. اكتشفوا معلومة لافتة
16:00 | 2025-05-26
26/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم داعش السابق في ألمانيا يقاضي الحكومة لوقف ترحيله إلى العراق
Lebanon 24
زعيم داعش السابق في ألمانيا يقاضي الحكومة لوقف ترحيله إلى العراق
15:06 | 2025-05-26
26/05/2025 03:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تل أبيب تهدد أوروبا: لا اعتراف بدولة فلسطين دون رد فعل في الضفة
Lebanon 24
تل أبيب تهدد أوروبا: لا اعتراف بدولة فلسطين دون رد فعل في الضفة
14:35 | 2025-05-26
26/05/2025 02:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب... السويد تستدعي السفير الإسرائيلي
Lebanon 24
لهذا السبب... السويد تستدعي السفير الإسرائيلي
14:30 | 2025-05-26
26/05/2025 02:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة تاريخية.. الملك تشارلز الثالث في كندا!
Lebanon 24
زيارة تاريخية.. الملك تشارلز الثالث في كندا!
14:16 | 2025-05-26
26/05/2025 02:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الدكتور جعجع تدخل شخصياً لمنعه من السفر مع ابنيها.. نادين الراسي: أدفع نفقة لطليقي كل شهر (فيديو)
Lebanon 24
الدكتور جعجع تدخل شخصياً لمنعه من السفر مع ابنيها.. نادين الراسي: أدفع نفقة لطليقي كل شهر (فيديو)
00:42 | 2025-05-26
26/05/2025 12:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شطب سلاف فواخرجي.. نقابة الفنانين في سوريا تسحب عضوية 4 فنانين من بينهم مطرب شهير (صورة)
Lebanon 24
بعد شطب سلاف فواخرجي.. نقابة الفنانين في سوريا تسحب عضوية 4 فنانين من بينهم مطرب شهير (صورة)
23:19 | 2025-05-25
25/05/2025 11:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
Lebanon 24
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
13:30 | 2025-05-26
26/05/2025 01:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
Lebanon 24
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
04:17 | 2025-05-26
26/05/2025 04:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما صار نصيب".. ممثلة لبنانية تكشف سبب انفصالها عن عريسها بعد أيام فقط من خطوبتهما
Lebanon 24
"ما صار نصيب".. ممثلة لبنانية تكشف سبب انفصالها عن عريسها بعد أيام فقط من خطوبتهما
23:37 | 2025-05-25
25/05/2025 11:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2025-05-26
لكل من يستخدم الدولار.. اكتشفوا معلومة لافتة
15:06 | 2025-05-26
زعيم داعش السابق في ألمانيا يقاضي الحكومة لوقف ترحيله إلى العراق
14:35 | 2025-05-26
تل أبيب تهدد أوروبا: لا اعتراف بدولة فلسطين دون رد فعل في الضفة
14:30 | 2025-05-26
لهذا السبب... السويد تستدعي السفير الإسرائيلي
14:16 | 2025-05-26
زيارة تاريخية.. الملك تشارلز الثالث في كندا!
14:15 | 2025-05-26
وزيرة أميركية: ترامب أوفدني لإجراء محادثة صريحة مع نتنياهو بشأن إيران
فيديو
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
27/05/2025 01:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
27/05/2025 01:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
27/05/2025 01:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24